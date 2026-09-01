Vyše 430-tisíc eur pre mladé športové talenty. Paňková: Každý športovec je výnimočný

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) spúšťa nový ročník grantového programu "Ukáž sa!", ktorý od svojho vzniku podporil mladé športové talenty na Slovensku sumou presahujúcou 430-tisíc eur.
Témou aktuálneho ročníka je „Ukáž svoju superschopnosť!“ Informuje o tom oficiálny web SOŠV.
Program je určený mladým športovcom, tímom aj projektom, ktoré pomáhajú sprístupňovať šport deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Cieľom je podporiť ich športový rozvoj a zároveň upozorniť na ich jedinečné schopnosti, ktoré ich môžu posúvať k úspechu.
V 11. ročníku projektu „Ukáž sa!“ chce Nadácia SOŠV upriamiť pozornosť na príbehy mladých športovcov, ktorí možno ešte nestoja na najväčších pódiách, no už dnes dokazujú, že majú niečo výnimočné.
Projekt v jeho jedenástej edícii je rozdelený do troch kategórií. O podporu na tréningy, športové vybavenie, sústredenia či ďalší rozvoj kariéry môžu žiadať jednotlivci od 6 až 15 rokov, o grant na zlepšenie tréningových podmienok alebo realizáciu spoločných športových cieľov môžu žiadať mládežnícke tímy a v kategórii "Šport je šanca" ide o inkluzívne športové projekty na nákup športových pomôcok a vybavenia.
Ambasádorkou tohtoročného programu sa stala slovenská reprezentantka vo vodnom slalome a olympionička Zuzana Paňková, ktorej v rozbehu kariéry pomohli aj financie z grantu „Ukáž sa!“.
„Pamätám si na svoje začiatky, keď som sa len vďaka obetavosti rodičov mohla venovať svojmu obľúbenému športu.
Projekt Ukáž sa!, ktorý aj mne pomohol, je fantastickou príležitosťou pre mladých športovcov nielen získať potrebný grant, ale aj ukázať verejnosti, v čom sú výnimoční,“ prezradila.
Ako svoju športovú superschopnosť označila schopnosť dobre sa orientovať na divokej vode a rýchlo reagovať v jej perejach.
„Každý mladý športovec má niečo, v čom je výnimočný. Nech sa nebojí to ukázať svetu,“ dodala štvrtá žena v súťaži kanoistiek na OH 2024 v Paríži.