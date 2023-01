Olympijský výbor chce, aby Rusi súťažili pod neutrálnou vlajkou

Zelenskyj to povedal v rozhovore s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v utorok, keď si Ukrajina pripomínala 11 mesiacov od začiatku invázie ruských okupačných vojsk.

ŽENEVA. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) hľadá cestu, aby mohli ruskí športovci súťažiť na OH 2024 pod neutrálnou vlajkou. Podľa vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by však nemali mať v Paríži "žiadne miesto".

Predseda MOV Thomas Bach vlani uviedol, že by v roku 2023 rád videl predĺženie športových sankcií voči Rusku a silný ukrajinský tím na nadchádzajúcich hrách v Paríži, ako aj na zimných olympijských hrách v Taliansku v roku 2026.

Najnovšie stanovisko MOV však hovorí o tom, že žiadny športovec by nemal čeliť diskriminácii len na základe pasu, ktorý vlastní.

"Cesta pre účasť ruských športovcov v medzinárodných súťažiach by mala byť posudzovaná za prísnych podmienok. Pokiaľ nejaký športovec aktívne podporuje vojnu na Ukrajine, hrozilo by mu vylúčenie z OH 2024 v Paríži," informoval MOV po stredajšom zasadnutí exekutívy.

MOV uviedol ako príklad Juhosláviu, ktorej športovci súťažili na hrách v Barcelone v roku 1992 ako nezávislí, kým ich národ bol počas občianskej vojny pod sankciami Organizácie Spojených národov.