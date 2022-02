Koniec boxu na olympiáde? Súčasťou programu zatiaľ nie je

PEKING. Moderný päťboj, box a vzpieranie nie sú súčasťou predbežného programu olympijských hier 2028 v Los Angeles. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) to oznámil vo štvrtok v dejisku ZOH 2022 v Pekingu.

"Box, vzpieranie a moderný päťboj môžu byť do roku 2023 zaradené do programu OH v Los Angeles. Musia však dovtedy dokázať, že vyriešili požiadavky MOV z 9. decembra 2021," citovala DPA z oficiálneho vyhlásenia MOV.

Vzpieranie dlhodobo čelí problémom s vysokým počtom dopingových prípadov. Moderný päťboj sa na OH v Tokiu postaral o škandál, keď nemecká trénerka Kim Raisnerová udrela päsťou počas súťaže nervózneho koňa, ktorý odmietol preskočiť prekážku na parkúre.