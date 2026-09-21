Mníchov našiel partnera, v olympijskej kandidatúre sa k nemu pridá ďalšie mesto

Severonemecké mesto Kiel bude spolupracovať s Mníchovom a v prípade úspechu jeho kandidatúry na usporiadanie olympijských hier by malo hostiť súťaže v jachtingu.
Obe mestá to v pondelok oznámili v spoločnom vyhlásení.
Mníchov sa uchádza o organizáciu letných OH v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Metropola Bavorska pôvodne zvažovala ako dejisko jachtárskych súťaží Rostock, napokon sa však rozhodla pre spoluprácu s Kielom. Obe mestá spojili sily už počas mníchovskej olympiády v roku 1972.
„Mníchov a Kiel sa k sebe dokonale hodia. Spoločné úsilie z roku 1972 ožíva – sever a juh opäť spájajú sily,“ uviedol bavorský premiér Markus Söder podľa DPA.
Nemecký olympijský a športový výbor (DOSB) 26. septembra vyberie tamojšieho uchádzača spomedzi troch kandidátov – Mníchova, Berlína a Kolína nad Rýnom/regiónu Rýn-Ruhr.