Nemecku ostala posledná možnosť. O usporiadanie OH sa bude uchádzať Mníchov

Nemecký olympijský a športový výbor (DOSB) v sobotu vybral Mníchov ako svojho kandidáta na usporiadanie letných olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044.
Z pôvodných štyroch možností zostali v hre už iba Mníchov a Kolín nad Rýnom/región Porýnie-Porúrie.
Berlín totiž vo štvrtok stiahol svoju kandidatúru a Hamburg tak spravil ešte v máji.
Mníchovská kandidatúra sa sústreďuje na Olympijský park na severe mesta. Tento areál, vybudovaný pre hry v roku 1972, prešiel v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou.
„Myslíme na celú krajinu,“ povedal bavorský premiér Markus Söder podľa agentúry DPA.
„Je to šanca na niečo historické. Chceme dať zo seba všetko a chceme aby sme sa prezentovali ako zjednotená krajina – od severu na juh a od východu na západ. To je náš cieľ a na tom pracujeme.“
S cieľom posilniť podporu kandidatúry usporiadal Mníchov na jeseň roku 2025 referendum. Takmer dve tretiny (66,4 %) voličov hlasovali za usporiadanie hier, pričom volebná účasť dosiahla 44 %.