Nemecku ostala posledná možnosť. O usporiadanie OH sa bude uchádzať Mníchov

Olympijské kruhy
Olympijské kruhy (Autor: TASR)
TASR|26. sep 2026 o 16:02
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Je to šanca na niečo historické, vyhlásil bavorský premiér.

Nemecký olympijský a športový výbor (DOSB) v sobotu vybral Mníchov ako svojho kandidáta na usporiadanie letných olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044.

Z pôvodných štyroch možností zostali v hre už iba Mníchov a Kolín nad Rýnom/región Porýnie-Porúrie.

Berlín totiž vo štvrtok stiahol svoju kandidatúru a Hamburg tak spravil ešte v máji.

Mníchovská kandidatúra sa sústreďuje na Olympijský park na severe mesta. Tento areál, vybudovaný pre hry v roku 1972, prešiel v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou.

„Myslíme na celú krajinu,“ povedal bavorský premiér Markus Söder podľa agentúry DPA.

„Je to šanca na niečo historické. Chceme dať zo seba všetko a chceme aby sme sa prezentovali ako zjednotená krajina – od severu na juh a od východu na západ. To je náš cieľ a na tom pracujeme.“

S cieľom posilniť podporu kandidatúry usporiadal Mníchov na jeseň roku 2025 referendum. Takmer dve tretiny (66,4 %) voličov hlasovali za usporiadanie hier, pričom volebná účasť dosiahla 44 %.

Olympijské

Olympijské kruhy
Olympijské kruhy
Nemecku ostala posledná možnosť. O usporiadanie OH sa bude uchádzať Mníchov
dnes 16:02
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