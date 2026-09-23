Berlín cúva z olympijského sna. Budúca starostka v hrách nevidí žiadny prínos

Predstavitelia Berlína plánujú stiahnuť kandidatúru mesta na usporiadanie olympijských a paralympijských hier. Rozhodli sa tak po suverénnom víťazstve strany Ľavica (Die Linke) v nedeľňajších parlamentných voľbách v nemeckej metropole.
O post novej starostky Berlína sa uchádza 45-ročná právnička tureckého pôvodu a volebná líderka Ľavice Elif Eralpová, ktorá sa stavia jasne proti zámeru uchádzať sa o organizáciu OH.
Podľa agentúry DPA sa o stiahnutí kandidatúry rozhodlo na stretnutí, na ktorom sa zúčastnili starosta Berlína Kai Wegner, krajinská ministerka vnútra Iris Sprangerová a berlínsky olympijský splnomocnenec Kaweh Niroomand.
Tí v stredu odmietli komentovať detaily schôdzky, no zvolali na štvrtok tlačovú konferenciu.
K stretnutiu prišlo tri dni pred sobotňajším mimoriadnym valným zhromaždením Nemeckého olympijského a športového výboru (DOSB). Ten má vybrať nemeckého kandidáta na usporiadanie olympijských hier v rokoch 2036, 2040 a 2044.
Eralpová, ktorá sa má stať nasledujúcou starostkou Berlína, sa veľmi jasne vyjadrila, že olympijskú kandidatúru a „mnoho ďalších miliónov a miliárd“, ktoré by si usporiadanie OH vyžiadalo, považuje za „plytvanie peňazí daňových poplatníkov“.
V organizácii hier nevidí „žiadny prínos pre Berlín“.
Dvadsať členov správnej rady berlínskej olympijskej kandidatúry, v ktorej sú zastúpené osobnosti zo sveta politiky, biznisu, športu či náboženských komunít, v tejto súvislosti napísalo Eralpovej list a požiadalo o dialóg.
Podľa Niroomanda však Eralpová na list a ani na ďalšie žiadosti o rozhovor nereagovala.
Berlín súperí o post nemeckého kandidáta na OH s Mníchovom a regiónom Rýn-Porúrie. Predstavitelia DOSB v utorok ohodnotili konkurenčné kandidatúry lepšie než tú, ktorú predložilo hlavné mesto.
Mníchov získal 87 z možných 100 bodov, región Kolín - Rýn-Porúrie 85 bodov a Berlín iba 74,6 bodu.