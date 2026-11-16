OH 2036 majú ďalšieho záujemcu. O usporiadanie sa bude uchádzať Južná Kórea

Olympijské kruhy.
Olympijské kruhy. (Autor: TASR/AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|16. nov 2026 o 12:45
ShareTweet0

Juhokórejská republika už hostila OH 1988 aj ZOH 2018.

Juhokórejská provincia Severná Čolla oznámila, že sa bude uchádzať o usporiadanie letných olympijských hier v roku 2036. Plánovaná kandidatúra by mala byť samostatná po tom, čo sa nepodarilo dohodnúť spoluprácu s hlavným mestom Soul.

Guvernér provincie I Won-tchäk a primátor Soulu O Se-hun sa po spoločnom stretnutí rozhodli upustiť od spoločnej kandidatúry.

„Dochádza k tomu s ohľadom na realistické podmienky a pozície oboch strán. Teraz vynaložíme všetko úsilie, aby sme olympiádu hostili samostatne,“ citovala z vyhlásenia provincie agentúra Yonhap.

Medzinárodný olympijský výbor (IOC) zahrnul začiatkom novembra Kórejskú republiku do zoznamu siedmich krajín, ktoré sa pokúšajú o usporiadanie olympijských hier v roku 2036. Medzi ďalších kandidátov patria Nemecko, Maďarsko, India, Katar, Juhoafrická republika a Turecko.

Všetci siedmi odprezentujú svoje návrhy komisii a Výkonná rada rozhodne v marci 2027 o ďalších strategických rozhovoroch s možnými usporiadateľmi. Kórejčania v minulosti hostili OH 1988 v Soule a ZOH 2018 v Pchjongčchangu.

Olympijské

Olympijské kruhy.
Olympijské kruhy.
OH 2036 majú ďalšieho záujemcu. O usporiadanie sa bude uchádzať Južná Kórea
dnes 12:45
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Olympijské»OH 2036 majú ďalšieho záujemcu. O usporiadanie sa bude uchádzať Južná Kórea