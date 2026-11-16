OH 2036 majú ďalšieho záujemcu. O usporiadanie sa bude uchádzať Južná Kórea

Juhokórejská provincia Severná Čolla oznámila, že sa bude uchádzať o usporiadanie letných olympijských hier v roku 2036. Plánovaná kandidatúra by mala byť samostatná po tom, čo sa nepodarilo dohodnúť spoluprácu s hlavným mestom Soul.
Guvernér provincie I Won-tchäk a primátor Soulu O Se-hun sa po spoločnom stretnutí rozhodli upustiť od spoločnej kandidatúry.
„Dochádza k tomu s ohľadom na realistické podmienky a pozície oboch strán. Teraz vynaložíme všetko úsilie, aby sme olympiádu hostili samostatne,“ citovala z vyhlásenia provincie agentúra Yonhap.
Medzinárodný olympijský výbor (IOC) zahrnul začiatkom novembra Kórejskú republiku do zoznamu siedmich krajín, ktoré sa pokúšajú o usporiadanie olympijských hier v roku 2036. Medzi ďalších kandidátov patria Nemecko, Maďarsko, India, Katar, Juhoafrická republika a Turecko.
Všetci siedmi odprezentujú svoje návrhy komisii a Výkonná rada rozhodne v marci 2027 o ďalších strategických rozhovoroch s možnými usporiadateľmi. Kórejčania v minulosti hostili OH 1988 v Soule a ZOH 2018 v Pchjongčchangu.