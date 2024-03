Jedinému antidopingovému laboratóriu v Afrike pozastavili činnosť na šesť mesiacov

"Vzorky z Bloemfonteinu musia byť bezpečne prepravené do iného akreditovaného laboratória WADA,“ uviedol najvyšší dozorný orgán svetového boja proti dopingu.

"Naďalej chceme zabezpečiť nepretržitú vysokokvalitnú analýzu vzoriek, ktorá tiež pomôže zachovať dôveru športovcov vo fungujúci antidopingový systém," uviedla WADA.

Najbližšie z 30 schválených testovacích laboratórií WADA k Južnej Afrike je to v Katare, vzdialenom 6600 km. Ďalšie relatívne blízke antidopingové laboratóriá sa nachádzajú v Indii, Portugalsku, Španielsku a Turecku.

Tie môžu zapojiť do testovania všetkých budúcich vzoriek odobratých športovcom v Afrike, a to aj v rámci globálneho antidopingového programu pred štartom OH 2024 v Paríži, ktoré sa začnú 26. júla.