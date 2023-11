Švédi opäť neuspeli v boji o olympiádu, v krajine nastalo veľké sklamanie

Krajina sa rozhodla vstúpiť do boja o vrcholné podujatie, čo robí len málokedy. Ponúkla po ekonomickej aj environmentálnej stránke udržateľnú akciu, no ani to nestačilo. "Čo sa môžeme naučiť z opakovaného neúspechu?

Všeobecne panuje názor, že Švédi sú príliš rezervovaní. Neprejavili dostatočne silnú túžbu v celom procese? Neurobili dostatok práce v zákulisí, aby podporili svoju kandidatúru?

"Urobili sme to na švédsky spôsob. Takto to robíme vždy. A sme na to hrdí," poznamenal Hans von Uthmann a pokračoval: "To neznamená, že by sme nemali počúvať a učiť sa od druhých.

Samozrejme, že musíme. Ale aj tak sa držíme hodnôt a štandardov, ktoré sú tak jasne švédske. Naše očakávania boli pozitívne, pretože sme cítili, že spĺňame požiadavky MOV. Ale očividne nie.“