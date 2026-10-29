Dočasné riešenie sa skončilo. Organizátori ZOH 2030 majú nového prezidenta

Geoffroy Roux de Bezieux.
Geoffroy Roux de Bezieux. (Autor: SITA/AP)
TASR|29. okt 2026 o 16:37
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Doterajšieho prezidenta, víťaza zo ZOH v Albertville, mali podľa médií opustiť dôvera vlády aj podpora časti výboru.

Geoffroy Roux de Bezieux sa stal novým prezidentom organizačného výboru ZOH 2030 vo francúzskych Alpách.

Bývalý šéf najväčšej francúzskej federácie zamestnávateľov (MEDEF) nahradil vo funkcii Edgara Grospirona, ktorý v septembri rezignoval po pretrvávajúcich sporoch.

Roux de Bezieux bol členom predstavenstva organizátorov OH 2024 v Paríži a rovnakú funkciu zastával aj počas ragbyových MS vo Francúzsku v roku 2023.

„Geoffroy Roux de Bezieux má rozsiahle skúsenosti s vedením a riadením veľkých organizácií a je schopný na najvyššej úrovni dohliadať na taký komplexný a ambiciózny projekt, ako sú zimné olympijské hry,“ uviedol výbor v oficiálnom vyhlásení.

Grospiron, olympijský šampión v akrobatickom lyžovaní zo ZOH 1992 v Albertville, stratil podľa medializovaných informácií dôveru francúzskej vlády a niekoľkí členovia organizačného výboru mali problém s jeho spôsobom riadenia.

Výbor sa podľa agentúry DPA stretol s viacerými personálnymi problémami, Grospironova rezignácia nasledovala po odchode troch ďalších vedúcich pracovníkov. Funkciu prezidenta dočasne zastával Vincent Roberti.

Olympijské

Geoffroy Roux de Bezieux.
Geoffroy Roux de Bezieux.
Dočasné riešenie sa skončilo. Organizátori ZOH 2030 majú nového prezidenta
dnes 16:37
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