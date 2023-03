Francúzsko hľadá dobrovoľníkov na OH 2024, chcú medzi nich zaradiť aj osoby so znevýhodnením

PARÍŽ. Organizátori budúcoročných olympijských hier v hlavnom meste Francúzska by radi najali až 45-tisíc dobrovoľníkov.

Parížania aktuálne spúšťajú proces registrácie záujemcov a radi by medzi nimi mali aj približne 3000 osôb so znevýhodnením.

"V súlade sa naším cieľom, aby sme boli otvorení pre každého," uviedli. Členka francúzskej vlády pre osoby so znevýhodnením Geneviéve Darrieussecqová uviedla, že OH a PH 2024 sú úžasnou možnosťou na to, aby bolo Francúzsko viac inkluzívne.