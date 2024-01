Spor medzi MOV a talianskymi organizátormi ZOH trvá, vyriešiť by sa mal do konca januára

KANGNUNG. Spor medzi Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a talianskymi organizátormi zimných olympijských hier v roku 2026 o využívaní bobovej dráhy v inej krajine by sa mal vyriešiť do dvoch týždňov. Vo štvrtok to potvrdil najvyšší olympijský orgán.

MOV opakovane trvá na tom, že pre súťaže ZOH 2026 v boboch, sánkovaní a skeletone je potrebné vybrať existujúce miesto mimo Talianska, aby sa predišlo dodatočným výdavkom na výstavbu.

Možnosti zahŕňajú neďaleké trate vo švajčiarskom St. Moritzi a rakúskom Iglse.