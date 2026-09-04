Deaflympijský výbor ocenil najlepších športovcov. Prezident: Ich úspechy sú dôkaz talentu

Na snímke deaflympijský reprezentant SR v stolnom tenise Thomas Keinath získal 1. miesto v kategórii Muži.
Na snímke deaflympijský reprezentant SR v stolnom tenise Thomas Keinath získal 1. miesto v kategórii Muži. (Autor: TASR)
TASR|5. sep 2026 o 00:14
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Podujatie bolo zároveň súčasťou osláv 15. výročia založenia výboru.

Deaflympijský výbor Slovenska (DVS) ocenil počas slávnostného galavečera najúspešnejších nepočujúcich športovcov za rok 2025.

Podujatie bolo zároveň súčasťou osláv 15. výročia založenia DVS a sprevádzala ho vernisáž fotografickej výstavy „Neviditeľné bariéry, viditeľné úspechy“.

Ocenenia si odniesli Tereza Birošová, Ivana Krištofičová, Martina Antušeková, Thomas Keinath, Dávid Pristač a Rastislav Jelínek.

Počas večera udelili aj Ocenenie za prínos v deaflympijskom hnutí, ktoré získal Rastislav Hrdlík za dlhoročnú prácu a podporu slovenského deaflympijského športu.

VIDEO: Prezident Deaflympijského výboru Slovenska

Ocenení športovci reprezentovali Slovensko na 25. letných deaflympijských hrách Tokio 2025. Ich úspechy sú dôkaz talentu, odhodlania a vytrvalosti.

Zároveň ukazujú, že aj napriek prekážkam dokážu športovci so sluchovým postihnutím dosahovať špičkové medzinárodné výsledky,“ uviedol prezident DVS Peter Birka.

Olympijské

Na snímke deaflympijský reprezentant SR v stolnom tenise Thomas Keinath získal 1. miesto v kategórii Muži.
Na snímke deaflympijský reprezentant SR v stolnom tenise Thomas Keinath získal 1. miesto v kategórii Muži.
Deaflympijský výbor ocenil najlepších športovcov. Prezident: Ich úspechy sú dôkaz talentu
dnes 00:14
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