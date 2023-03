Olympijský víťaz z Česka sa zastal Rusov. Nemal som svoj deň, bráni sa po vlne kritiky

Svoboda: Politika do športu nepatrí

Na otázku moderátorky, čo to konkrétne znamená, odpovedal: „Keď minulý rok vypukla vojna, MOV odporučil nepozývať ruských a bieloruských športovcov ani funkcionárov na športové podujatie. Český olympijský výbor to vtedy podporil a ja som sa zdržal hlasovania, lebo som presvedčený, že politika do športu filozoficky nepatrí. To, že tam dávno je, a že predchádzajúce generácie a aj tá súčasná šport pred politikou neubránili, to je smutný fakt, ale z toho vychádza moje stanovisko a môj postoj je neutrálny.

A čo sa týka konkrétnej otázky či Rusi a Bielorusi patria do kvalifikácií a na olympiádu, môj osobný názor je v súlade s tým, ako MOV otočil počas tohto roka a odporúča ich účasť, lebo vie, že nie je možné tú účasť zakázať a neporušiť všetky dokumenty, ku ktorým sa zaviazali."