Japonský olympijský výbor pochybil v daňovom priznaní, musel doplatiť dve miliardy

"Je to veľmi poľutovaniahodné. Urobíme však všetko, čo je v našich silách, aby sa to už nikdy nezopakovalo," povedal novinárom vysokopostavený člen predstavenstva výboru Takahiro Kitano.

Výbor svoje pochybenie odmietol a bráni sa tvrdením, že výpočet dane z príjmu právnických osôb zadala externe účtovníckej spoločnosti a kontrolovali to interný audítor výbor aj externý subjekt.

Národný športový orgán sa domnieva, že jeho účtovníctvo je v súlade so zákonom, no zaplatil uvedený poplatok, pretože napadnutie rozhodnutia daňových úradov by organizáciu "stálo obrovské množstvo práce, času a peňazí."

Podľa daniarov k chybe mohlo prísť omylom, preto výboru nevyrubil okrem doplatku aj dodatočnú pokutu.