Štafeta s olympijským ohňom už pozná časť trasy. Prejde všetky štáty USA

Štafeta s olympijským ohňom pre OH 2028 odštartuje v Atlante, kde sa v roku 1996 konala zatiaľ posledná olympiáda v USA. Pochodeň postupne prejde všetkými 50 štátmi.
Olympijský oheň tradične zapália v gréckej Olympii, rodisku olympijských hier predtým, ako sa na jar 2028 vydá na svoju cestu po Spojených štátoch.
Úplnú trasu štafety s pochodňou oznámia v priebehu roka 2027. Organizátori LA28 uvádzajú, že štafeta bude jednou z najväčších v olympijskej histórii, prejde ikonickými a medzinárodne uznávanými pamiatkami, zastaví sa na významných kultúrnych a športových podujatiach a usporiada oslavy festivalov vo vybraných mestách po celej krajine.
„Každé olympijské hry sa začínajú jedným plameňom a niesť tento plameň do Los Angeles je česť a privilégium, o ktoré sa budeme deliť s každým kútom krajiny,“ uviedol šéf organizačného výboru Casey Wasserman.
Starosta Atlanty Andre Dickens povedal, že mesto je hrdé na to, že môže opäť privítať olympijský oheň 32 rokov po usporiadaní storočnicových letných hier: „Atlanta vyzerá trochu inak. Sme väčší.
Sme viac prepojení so svetom. Keď sa teda olympijský oheň vráti do USA, Atlanta bude pripravená privítať ho z Grécka.
Pripravená spoločne ako komunita osláviť ducha hier. A pripravená poslať ho ďalej smerom k Los Angeles a ďalšej kapitole amerického olympijského príbehu.“
Po skončení OH v auguste 2028 bude nasledovať štafeta s paralympijským ohňom, ktorá bude mať svoj pôvod v anglickom Stoke Mandeville – v kolíske paralympijského hnutia. Miesto, kde sa štafeta v USA začne, oznámia neskôr.