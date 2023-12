Organizačný výbor OH 2032 prišiel o starostu Brisbane, kritizoval náklady na stavbu štadióna

Vyzval na zriadenie nezávislého orgánu, podobného tomu, ktorý dohliadal na prípravy OH v Sydney v roku 2000 a OH v Londýne v roku 2012, tak, aby sa plánovanie "vrátilo do normálnych koľají".

"Nepotrebujeme predražené štadióny, potrebujeme lepšiu dopravu. Tento týždeň sa veľmi jasne ukázalo, že medzivládne fórum lídrov je nefunkčná fraška,“ povedal Schrinner.

Prestavba existujúceho štadióna Gabba v centre Brisbane, ktorý sa má zbúrať a prestavať za 2,7 miliardy dolárov, má byť ústredným bodom olympijských hier, ktoré budú mať dejiská na celom juhovýchode Queenslandu. Schrinner však vyzval, aby sa zvážili aj iné možnosti.

Minister športu Queenslandu Stirling Hinchliffe uviedol, že je zmätený zo Schrinnerovho rozhodnutia odísť, no v prípade, že by sa rozhodol vrátiť do funkcie, bude mu ponechané miesto.