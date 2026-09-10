Afrika čaká na historickú olympijskú premiéru. Coventryová: Teraz máme tú veľkú česť

Na snímke grécka herečka Katerina Misichroniová, ktorá stvárňuje úlohu veľkňazky, zapaľuje olympijský oheň pre Olympijské hry mládeže v senegalskom Dakare na Panaténskom štadióne v Aténach.
Na snímke grécka herečka Katerina Misichroniová, ktorá stvárňuje úlohu veľkňazky, zapaľuje olympijský oheň pre Olympijské hry mládeže v senegalskom Dakare na Panaténskom štadióne v Aténach. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. sep 2026 o 14:43
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Hodinová ceremónia sa uskutočnila na Panaténskom štadióne.

Olympijský oheň pre Olympijské hry mládeže v Dakare vo štvrtok zapálili v Aténach. Pôjde o vôbec prvú olympijskú súťaž, ktorá sa uskutoční na africkom kontinente.

Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová, prvá Afričanka a zároveň prvá žena na čele tejto organizácie, uviedla, že tento okamih má pre ňu hlboký osobný význam.

„Pre mňa ako Afričanku tento okamih znamená veľmi veľa. Mnoho rokov sme hovorili o dni, keď sa olympijské podujatie konečne uskutoční na našom kontinente.

A teraz máme tú veľkú česť,“ povedala podľa agentúry AP Coventryová, olympijská šampiónka v plávaní zo Zimbabwe. Hlas sa jej pritom od emócií zlomil.

S odkazom na Apolóna, starogréckeho boha pravdy, liečenia a slnka, oheň zapálili pomocou dutého zrkadla, ktoré sústreďuje slnečné lúče.

Hodinová ceremónia sa uskutočnila na Panaténskom štadióne, ktorý bol dejiskom prvých novodobých olympijských hier v roku 1896.

Olympijské hry mládeže sa uskutočnia od 31. októbra do 13. novembra. V senegalskom hlavnom meste Dakar a ďalších dvoch mestách sa na nich predstaví približne 2700 športovcov vo veku 15 až 18 rokov v 25 športoch.

Šéf organizačného výboru v Dakare Mamadou Diagna Ndiaye ubezpečil, že hry budú úspešné: „Nesľubujeme dokonalé hry. Sľubujeme skutočné a srdečné hry.“

Olympijské

Na snímke grécka herečka Katerina Misichroniová, ktorá stvárňuje úlohu veľkňazky, zapaľuje olympijský oheň pre Olympijské hry mládeže v senegalskom Dakare na Panaténskom štadióne v Aténach.
Na snímke grécka herečka Katerina Misichroniová, ktorá stvárňuje úlohu veľkňazky, zapaľuje olympijský oheň pre Olympijské hry mládeže v senegalskom Dakare na Panaténskom štadióne v Aténach.
Afrika čaká na historickú olympijskú premiéru. Coventryová: Teraz máme tú veľkú česť
dnes 14:43
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