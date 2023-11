Asociácia letných olympijských športov chce riešiť možné zníženie príjmov i počet disciplín

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil v októbri päť nových športov. Do programu pribudnú kriket, squash, lakros, flag futbal a bejzbal/softbal.

LAUSANNE. Asociácia letných olympijských športov (ASOIF) chce čo najskôr riešiť riziko zníženia finančných príjmov i počet disciplín na OH 2028.

Zároveň však ponechal box, moderný päťboj a vzpieranie, ktorých zotrvanie bolo ohrozené.

Na OH 2028 by tak bolo až 36 športov, čo vyvolalo podľa ASOIF "mnoho otázok". Jednotlivé športové federácie si na predošlých dvoch OH prerozdeľovali 540 miliónov amerických dolárov.