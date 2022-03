Očakávaná odveta sa blíži. Pochovám ťa, odkazuje Sterling rivalovi Yanovi

LAS VEGAS. Už za menej než dva týždne sa na turnaji UFC 273 dočkáme odpovede na otázku, kto je najlepším svetovým bojovníkom MMA vo váhovej kategórii do 61,3 kilogramu.

Stret medzi šampiónom Aljamainom Sterlingom a Petrom Yanom je o to pikantnejší, že v nedeľu 10. apríla nad ránom pôjde o odvetný duel.

V prvom zápase sa marci minulého roka tešil z výhry Sterling.

Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by za úspechom rodáka z New Yorku nestal nedovolený úder Yana, kvôli ktorému bol ku koncu štvrtého kola ruský zápasník diskvalifikovaný.