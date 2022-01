Súťažné zápasy hrajú aj v zime. Projekt má veľký úspech, tešia sa

„Pre kluby je to ideálna možnosť, ako si hravo vyplniť dlhú zimnú prípravu. Podmienkou je, aby účastník pôsobil v našom okrese,“ uviedol sekretár ObFZ Lučenec Štefan Pastorek.

Dá sa to však aj inak. Oblastný futbalový zväz v Lučenci pravidelne organizuje súťaž, ktorá prebieha v mesiacoch január, február a marec.

Po ich odohraní sa hrá systémom KO až do finále.

Zápasy sa hrajú na umelej tráve v Lučenci. V Zimnom pohári účinkuje tradične od dvanásť do osemnásť tímov, ktoré sú rozdelené do skupín.

Pohár má tradíciu

Najčastejšími víťazmi sú TJ Santrio Láza a OŠK Radzovce.

„Pohár má u nás veľkú tradíciu, hrával sa už za socializmu. Zimnú súťaž sa nám podarilo reštartovať v roku 2008 a odvtedy sa konala stále. Teda až na minulý ročník, kedy to pandémia nedovolila.

Viem, že niektoré oblastné zväzy organizujú poháre počas roka. U nás by to však bol problém. Vyriešili sme to preto takto a možno budeme inšpiráciou aj pre ostatných,“ povedal Pastorek, ktorý podobný projekt na Slovensku nevidel.