Egypt sa po obrate dostal na čelo skupiny. K premiérovému triumfu prispel aj Salah

MS vo futbale 2026 - skupina G
Nový Zéland - Egypt 1:3 (1:0)
Góly: 15. Surman - 58. Ziko, 67. Salah, 82. Trezeguet
Rozhodovali: Al Ali - Al-Hammadi (obaja SAE), Al-Marri (Kat.), ŽK: Singh, McCowatt - Lasheen
Nový Zéland: Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace (76. Randall) – Bell, Stamenić – McCowatt (66. Old), Surman, Singh (76. Thomas), Just (85. De Vries)– Wood
Egypt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Fathy (41. Rabia), Fatouh – Attia, Lasheen – Ziko (76. Abdelkarim), Saláh (85. Abdelmaguid), Ashour (85. Zizu) – Marmoush (76. Trezeguet)
Futbalisti Egypta zvíťazili v druhom vystúpení G-skupiny na MS 2026 vo Vancouveri nad Novým Zélandom 3:1 a so štyrmi bodmi sa dostali na čelo tabuľky.
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Od 15. minúty prehrávali po hlavičke Finna Surmana, no v druhom polčase otočili skóre vďaka gólom Mostafu Zika, Mohameda Salaha a Mahmuda Trezegueta. Dosiahli tak historicky prvý triumf na svetových šampionátoch.
Nový Zéland nastúpi v záverečnom zápase v skupine v sobotu 27. júna o 6.00 SELČ opäť vo Vancouveri proti Belgicku. Egypťanov čaká v rovnakom čase v Seattli duel proti Iránu.
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MS vo futbale 2026 - skupina G
Priebeh zápasu Nový Zéland - Egypt
I. polčas:
Nový Zéland prečkal bez ujmy úvodný tlak Egypťanov a v 7. minúte sa na hranici šestnástky dostal z zakončeniu Singh, brankár Shobeir bol však pozorný.
V 15. minúte však po rohovom kope Paynea vyskočil najvyššie nekrytý stop=r Surman a poslal oceánsky tím do vedenia.
Egypťanov inkasovaný gól zaskočil a dlho sa nevedeli dostať k svojej hre. Po priamom kope v 34. minúte vystrelil Salah, no jeho zakončeniu chýbala presnosť. V nadstavenom čase spálil veľkú šancu na vyrovnanie Ashour.
Do druhého polčasu vstúpili Afričania náporom a v 46. minúte mohol vyrovnať Salah, Crocombe však jeho pokus zneškodnil a strelu Zika v poslednej chvíli zblokovala novozélandská obrana V 58. minúte však Ziko po centri Hanyho do šestnástky pretavil prevahu „faraónov" vo vyrovnávajúci gól.
Egypťania pokračovali v útočnej aktivite v 67. minúte strhli vedenie na svoju stranu, keď po akcii aktívneho Zika sa presadil Salah. V 82. minúte pridal po prihrávke Salaha poistku striedajúci Trezeguet a Egypt tak dosiahol historicky prvé víťazstvo na MS.."
II. polčas:
Do druhého polčasu vstúpili Afričania náporom a v 46. minúte mohol vyrovnať Salah, Crocombe však jeho pokus zneškodnil a strelu Zika v poslednej chvíli zblokovala novozélandská obrana
V 58. minúte však Ziko po centri Hanyho do šestnástky pretavil prevahu „faraónov" vo vyrovnávajúci gól.
Egypťania pokračovali v útočnej aktivite v 67. minúte strhli vedenie na svoju stranu, keď po akcii aktívneho Zika sa presadil Salah.
V 82. minúte pridal po prihrávke Salaha poistku striedajúci Trezeguet a Egypt tak dosiahol historicky prvé víťazstvo na MS.
Hlasy po zápase
Mohamed Salah, strelec druhého gólu Egypta: „Je to neuveriteľné, ani to nedokážem opísať slovami. Dosiahli sme historické víťazstvo na MS, teraz sa pokúsime prvýkrát postúpiť zo skupiny. Pre egyptský futbal by to bol obrovský úspech.“
Darren Bazeley, tréner Nového Zélandu: „Sme sklamaní, že sa nám nepodarilo získať aspoň bod. V prvom polčase sme dominovali v držaní lopty a vsietili rýchly gól. Po zmene strán sme však nedokázali s Egyptom držať tempo.“
Program skupiny G na MS vo futbale 2026
| Skupina G | Matchday 5
| Skupina G | Matchday 5
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina G | Matchday 16
| Skupina G | Matchday 16