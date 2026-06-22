    Nový Zéland
    Nový Zéland
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina G
    1 - 3
    1:0
    Egypt
    Egypt
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Egypt sa po obrate dostal na čelo skupiny. K premiérovému triumfu prispel aj Salah

    Hráči Egyptu oslavujú gól
    Hráči Egyptu oslavujú gól (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    Sportnet, TASR|22. jún 2026 o 06:32
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    Egypt zdolal Nový Zéland remizovali v skupine G na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Nový Zéland - Egypt 1:3 (1:0)

    Góly: 15. Surman - 58. Ziko, 67. Salah, 82. Trezeguet

    Rozhodovali: Al Ali - Al-Hammadi (obaja SAE), Al-Marri (Kat.), ŽK: Singh, McCowatt - Lasheen

    Nový Zéland: Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace (76. Randall) – Bell, Stamenić – McCowatt (66. Old), Surman, Singh (76. Thomas), Just (85. De Vries)– Wood

    Egypt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Fathy (41. Rabia), Fatouh – Attia, Lasheen – Ziko (76. Abdelkarim), Saláh (85. Abdelmaguid), Ashour (85. Zizu) – Marmoush (76. Trezeguet)

    Futbalisti Egypta zvíťazili v druhom vystúpení G-skupiny na MS 2026 vo Vancouveri nad Novým Zélandom 3:1 a so štyrmi bodmi sa dostali na čelo tabuľky.

    Od 15. minúty prehrávali po hlavičke Finna Surmana, no v druhom polčase otočili skóre vďaka gólom Mostafu Zika, Mohameda Salaha a Mahmuda Trezegueta. Dosiahli tak historicky prvý triumf na svetových šampionátoch.

    Nový Zéland nastúpi v záverečnom zápase v skupine v sobotu 27. júna o 6.00 SELČ opäť vo Vancouveri proti Belgicku. Egypťanov čaká v rovnakom čase v Seattli duel proti Iránu.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    EgyptEgyptEGY
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    2
    IránIránIRN
    2
    0
    2
    0
    2:2
    2
    R
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    2
    0
    2
    0
    1:1
    2
    R
    R
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    2
    0
    1
    1
    3:5
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Nový Zéland - Egypt

    I. polčas:

    Nový Zéland prečkal bez ujmy úvodný tlak Egypťanov a v 7. minúte sa na hranici šestnástky dostal z zakončeniu Singh, brankár Shobeir bol však pozorný.

    V 15. minúte však po rohovom kope Paynea vyskočil najvyššie nekrytý stop=r Surman a poslal oceánsky tím do vedenia.

    Egypťanov inkasovaný gól zaskočil a dlho sa nevedeli dostať k svojej hre. Po priamom kope v 34. minúte vystrelil Salah, no jeho zakončeniu chýbala presnosť. V nadstavenom čase spálil veľkú šancu na vyrovnanie Ashour.

    Do druhého polčasu vstúpili Afričania náporom a v 46. minúte mohol vyrovnať Salah, Crocombe však jeho pokus zneškodnil a strelu Zika v poslednej chvíli zblokovala novozélandská obrana V 58. minúte však Ziko po centri Hanyho do šestnástky pretavil prevahu „faraónov" vo vyrovnávajúci gól.

    Egypťania pokračovali v útočnej aktivite v 67. minúte strhli vedenie na svoju stranu, keď po akcii aktívneho Zika sa presadil Salah. V 82. minúte pridal po prihrávke Salaha poistku striedajúci Trezeguet a Egypt tak dosiahol historicky prvé víťazstvo na MS.."

    II. polčas:

    Do druhého polčasu vstúpili Afričania náporom a v 46. minúte mohol vyrovnať Salah, Crocombe však jeho pokus zneškodnil a strelu Zika v poslednej chvíli zblokovala novozélandská obrana

    V 58. minúte však Ziko po centri Hanyho do šestnástky pretavil prevahu „faraónov" vo vyrovnávajúci gól.

    Egypťania pokračovali v útočnej aktivite v 67. minúte strhli vedenie na svoju stranu, keď po akcii aktívneho Zika sa presadil Salah.

    V 82. minúte pridal po prihrávke Salaha poistku striedajúci Trezeguet a Egypt tak dosiahol historicky prvé víťazstvo na MS.

    Hlasy po zápase

    Mohamed Salah, strelec druhého gólu Egypta: „Je to neuveriteľné, ani to nedokážem opísať slovami. Dosiahli sme historické víťazstvo na MS, teraz sa pokúsime prvýkrát postúpiť zo skupiny. Pre egyptský futbal by to bol obrovský úspech.“

    Darren Bazeley, tréner Nového Zélandu: „Sme sklamaní, že sa nám nepodarilo získať aspoň bod. V prvom polčase sme dominovali v držaní lopty a vsietili rýchly gól. Po zmene strán sme však nedokázali s Egyptom držať tempo.“

    Program skupiny G na MS vo futbale 2026

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    1 - 1
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    0 - 0
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    1 - 3
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Uruguay's Mathias Olivera (16) and Cape Verde's Gilson Benchimol (9) battle for the ball during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Uruguay's Mathias Olivera (16) and Cape Verde's Gilson Benchimol (9) battle for the ball during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    MS vo futbale 2026

    Uruguay's Mathias Olivera (16) and Cape Verde's Gilson Benchimol (9) battle for the ball during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Uruguay's Mathias Olivera (16) and Cape Verde's Gilson Benchimol (9) battle for the ball during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    Domov»MS vo futbale 2026»Egypt sa po obrate dostal na čelo skupiny. K premiérovému triumfu prispel aj Salah