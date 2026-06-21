Egypt chce dosiahnuť historický triumf na MS. Kouč Nového Zélandu: Nebojíme sa ho

Dianie v G-skupine majstrovstiev sveta vo futbale je po prvom kole zápasov vzácne vyrovnané. Všetky štyri tímy majú zhodne na konte jeden bod za remízu.
Duel Nového Zélandu s Egyptom, ktorý sa uskutoční v pondelok 22. júna o 3.00 SELČ vo Vancouveri, tak môže vo veľkej miere dať odpoveď na šance oboch tímov na turnaji.
Nový Zéland nebol ďaleko od úspešného vstupu do skupinovej fázy, proti Iránu dvakrát viedol rozdielom gólu, ale svoju snahu o zisk troch bodov do tabuľky nedokázal dotiahnuť do zdarného konca.
Predvedený výkon však môže byť istou vzpruhou do ďalších bojov v rámci G-skupiny.
Oba tímy nastúpia s odlišným zápasovým plánom
„Očakávam, že pôjde o úplne iný zápas v porovnaní s prvým stretnutím. Pozreli sme si, ako hral Egypt proti Belgicku, taktiež oni si isto odsledovali náš duel s Iránom.
Je jasné, že oba tímy nastúpia s odlišným zápasovým plánom. Pre nás, hráčov, je to o prinesení rovnakého levelu energie, intenzity a technických schopností, len je potrebné to ešte navýšiť.
Chceme získať víťazstvo,“ vyhlásil pre oficiálnu webstránku Novozélandskej futbalovej asociácie kapitán tímu Chris Wood.
Egypt na úvod MS 2026 uhral cenný bod s favorizovaným Belgickom, teraz by rád získal pri svojej piatej účasti historicky prvé víťazstvo na záverečnom turnaji.
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny G
| Skupina G | Matchday 5
| Skupina G | Matchday 5
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina G | Matchday 16
| Skupina G | Matchday 16
„Nový Zéland má silné mužstvo. Kohokoľvek, komu sa podarilo postúpiť na majstrovstvá sveta, je potrebné rešpektovať, pretože má svoju kvalitu.
Síce sme uhrali s Belgickom remízu, ale proti Novému Zélandu to bude pre nás kľúčový duel na MS 2026.
Myslím si, že podmienky v danom zápase môžu rozhodnúť v náš prospech,“ prezradil svoj názor pred úvodným výkonom tréner Egypta Hossam Hassan.
Rovnakú ambíciu - získať historicky prvý triumf na svetovom šampionáte - má aj Nový Zéland. Potenciálny zisk troch bodov by totiž mohol priblížiť tím k účasti v 16-finále.
Rešpektujeme Egypt, ale nebojíme sa ho
„Niektorí ľudia sú prekvapení z toho, že sme na čele tabuľky. Rešpektujeme Egypt, ale nebojíme sa ho.
Všetci mám teraz po bode, ale my teraz chceme získať tri a postúpiť,“ uviedol kouč Nového Zélandu Darren Bazeley.
Z pohľadu Egyptu bude vo veľkej miere záležať na tom, ako sa podarí namiešať zostavu a vyťažiť z herných kvalít lídra tímu - Mohameda Salaha.
Z doterajších duelov s Novým Zélandom majú „faraóni“ bilanciu dve víťazstvá a jedna remíza.
„Samozrejme, Salah je dôležitý, ale to platí o všetkých 26 hráčoch na súpiske. Všetci sú si rovnocenní.
Mladší hráči si berú od Salaha sebavedomie, ale je potrebné, aby jeden druhému rovnocenne dôverovali. Chceme naplniť očakávania egyptského ľudu,“ zamyslel sa Hassan.
MS vo futbale 2026 - G-skupina, 2. kolo
Predpokladané zostavy Nový Zéland - Egypt:
Nový Zéland: Crocombe - Payne, Bindon, Surman, Cacace - Stamenic, Bell - Just, Singh, McCowatt - Wood
Egypt: Shobeir - Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh - Attia, Lasheen - Salah, Ashour, Ziko - Marmoush