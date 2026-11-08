Nórsko odsunuli z elitnej kategórie kvôli Rusku. Jeho účasť v Kanade je otázna

Momentka zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 20 rokov 2024.
Momentka zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 20 rokov 2024. (Autor: Puckfans.at / Andreas Robanser)
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Sportnet|8. nov 2026 o 12:39
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O definitívnej účasti Nórska na šampionáte však ešte nie je rozhodnuté.

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) pripravuje návrat Ruska na juniorské majstrovstvá sveta.

Dôsledkom je preradenie Nórska do nižšej výkonnostnej kategórie. O definitívnej účasti Nórska na šampionáte však ešte nie je rozhodnuté.

Nórsky hokejový zväz (NIHF) dostal v sobotu informáciu od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), podľa ktorej musí začať realizovať kroky potrebné na opätovné zaradenie Ruska do juniorských majstrovstiev sveta.

Dôvodom je rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) z 30. októbra.

VIDEO: Šéfredaktor Sportnetu vysvetľuje situáciu s Ruskom

Keďže IIHF je rozhodnutím CAS viazaná, musí pristúpiť k úpravám v štruktúre turnaja. Podľa nového rozpisu MS hráčov do 20 rokov v Kanade, ktoré sa začnú 26. decembra, má Rusko obsadiť desiate miesto v elitnej kategórii.

Na úkor neho tak z elitnej spoločnosti vypadáva Nórsko, ktoré bolo v rebríčku najnižšie postaveným tímom.

Počkáme na ďalšie informácie

„Sme oboznámení so situáciou a krokmi, ktoré IIHF považuje za nevyhnutné. V najbližších dňoch počkáme na ďalšie informácie.

Náš postoj k účasti Ruska sme už v minulosti jasne vyjadrili.

Myslíme si, že Rusko by nemalo mať možnosť zúčastňovať sa na medzinárodných súťažiach, kým pokračuje vojna na Ukrajine,“ uviedol generálny sekretár nórskeho zväzu Petter Salsten podľa oficiálnej stránky.

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Zároveň upozornil na praktické problémy, ktoré okamžitý návrat Ruska do medzinárodného hokeja prináša všetkým zainteresovaným stranám.

Kanada neudelí Rusom víza

Celá situácia zostáva otvorená. Kanadské úrady totiž avizovali, že ruským hokejistom neudelia víza potrebné na účasť na šampionáte.

Viaceré krajiny navyše oznámili, že sa nechcú predstaviť na turnaji alebo nastúpiť proti Rusku, ak by im ho pridelil žreb.

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„Kanadské úrady jasne deklarovali, že ruskí hráči nedostanú víza na účasť na juniorských majstrovstvách sveta. Okrem toho niekoľko účastníckych krajín oznámilo, že sa nezúčastnia alebo nebudú hrať proti Rusku, ak sa s ním stretnú v rámci turnaja.

Preto dúfame, že v otázke našej účasti v Kanade v decembri ešte nepadlo posledné slovo,“ dodal Salsten.

Nórsky hokejový zväz teraz čaká na ďalšie stanovisko IIHF. Nie je tak vylúčené, že konečná podoba účastníkov juniorského svetového šampionátu ešte prejde zmenami.

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