Fínsko strhlo lavínu. Ďalšia severská krajina zakročí proti ruským športovcom

Nórsko je po Fínsku ďalšou krajinou, ktorá nenechá na svojom území súťažiť ruských športovcov. Odoprie im vstup alebo ich vyhostí, oznámila nórska vláda.
„Zmiernenie obmedzení zo strany medzinárodných športových federácií teraz umožňuje účasť na súťažiach v Nórsku väčšiemu počtu vrcholových športovcov z Ruska a Bieloruska, ako aj členom ich sprievodu.
Vláda má v úmysle zabrániť im vo vstupe do krajiny počas trvania vojny na Ukrajine,“ uviedla nórska vláda vo vyhlásení.
Ruskí športovci môžu byť podľa vyhlásenia z Nórska aj vyhostení.
„Nórsko už má reštriktívnu vízovú politiku voči ruským a bieloruským občanom, teraz však ešte sprísňujeme kritériá pre to, kto môže cestovať do našej krajiny,“ uviedla ministerka spravodlivosti a verejnej bezpečnosti Astri Aasová-Hansenová.
Zmeny majú nadobudnúť účinnosť v blízkej budúcnosti. Nórska vláda upozornila, že ruská športová elita má úzke väzby na štátne úrady a štruktúry.
Preto podľa nej nemožno účasť Rusov na medzinárodných súťažiach oddeľovať od ruskej agresie proti Ukrajine.
„Od začiatku invázie sa Nórska športová konfederácia stavia proti účasti Rusov a Bielorusov na medzinárodných súťažiach.
Vzhľadom na to, že Rusko pokračuje vo svojej brutálnej agresii, vláda nechce, aby ruskí a bieloruskí profesionálni športovci a členovia ich sprievodu mohli cestovať do Nórska na súťaže,“ uviedla ministerka kultúry a rovnosti Lubna Jafferyová.
V Nórsku sa budúci týždeň začne v Lillehammeri Svetový pohár v skokoch na lyžiach a v decembri budú v Trondheime súťažiť bežci na lyžiach.