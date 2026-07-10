    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    11.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Miami
    23:00
    Anglicko
    Anglicko

    Nórsky ošiaľ narazil na problém. Veľkoplošné obrazovky už nevedia zohnať ani vo Švédsku

    Fanúšikovia Nórska
    Fanúšikovia Nórska (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
    TASR|10. júl 2026 o 20:45
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    Záujem je príliš veľký.

    Nórske samosprávy a organizátori verejných projekcií sa pred sobotňajším štvrťfinále MS vo futbale medzi Nórskom a Anglickom snažia narýchlo zohnať veľkoplošné obrazovky.

    Záujem o spoločné sledovanie historického zápasu je taký veľký, že voľné zariadenia už prakticky nie sú k dispozícii ani v susednom Dánsku či Švédsku.

    „Som zaplavený telefonátmi,“ povedal pre nórsku televíziu NRK Morten Reffhaug zo spoločnosti To-Be-More. Po víťazstve Nórska nad Brazíliou dostával podľa vlastných slov žiadosti o prenájom veľkoplošných obrazoviek až do neskorej noci.

    Všetky zariadenia sú však už obsadené a nové nedokáže tak rýchlo zabezpečiť. Podobnú situáciu potvrdil aj Kristoffer Haukis zo spoločnosti Lydteamet, podľa ktorého s takýmto problémom nikto nerátal a času na jeho riešenie zostáva veľmi málo.

    Organizátori sa preto obrátili aj na firmy v Dánsku a Švédsku. „Ak potrebujete veľkú obrazovku z Dánska alebo Švédska, prirodzene to prináša dodatočné náklady,“ uviedol pre dánsku televíziu DR riaditeľ spoločnosti Profox Mikkel Rodkjoer.

    Dodal však, že hoci jeho firma disponuje dostatočným počtom obrazoviek, nemôže ich inštalovať. „Zápas sa hrá uprostred letných prázdnin a nie je k dispozícii dostatok techniky a personálu na montáž. To znamená, že by sme potrebovali ďalších zamestnancov,“ vysvetlil.

    Nórsko sa v sobotu o 23.00 SELČ v Miami predstaví vo svojom historicky prvom štvrťfinále MS, keď nastúpi proti Anglicku, pripomenula agentúra DPA.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    0
    Belgicko
    BEL
    0
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

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    Domov»MS vo futbale 2026»Nórsky ošiaľ narazil na problém. Veľkoplošné obrazovky už nevedia zohnať ani vo Švédsku