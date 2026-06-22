    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina I
    New York
    02:00
    Senegal
    Senegal

    Pri štadióne MS vydali výstrahu pred povodňami. Nastúpi hviezdny Haaland s tímom?

    Štadión MetLife.
    Štadión MetLife. (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. jún 2026 o 17:11
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    Prehánky môžu priniesť až približne 50 milimetrov zrážok.

    Americkí meteorológovia predpovedajú silné dažde a možné záplavy v oblasti okolo štadióna v New Jersey.

    V noci na utorok o 2.00 SELČ je tam na programe duel I-skupiny MS vo futbale 2026 medzi Nórskom a Senegalom.

    Americká Národná meteorologická služba (NWS) vydala výstrahu pred povodňami pre časti New Yorku a štátu New Jersey vrátane okresu Bergen County, v ktorom sa nachádza štadión MetLife.

    „Očakávame, že cez oblasť prejdú dažďové prehánky a potenciálne aj búrky s vysokým obsahom vlhkosti. Tieto prehánky môžu priniesť až približne 50 milimetrov zrážok za hodinu.

    Takéto úhrny môžu spôsobiť prívalové povodne, najmä v mestských oblastiach a na miestach s nedostatočným odvodnením,“ uviedla NWS podľa agentúry AP.

    Štadión s otvorenou strechou má kapacitu približne 80-tisíc divákov a stojí na oceľových pilótach v močaristej oblasti New Jersey.

    Výkop stretnutia je naplánovaný na 20.00 h miestneho času, pričom meteorológovia predpokladajú lejaky práve na popoludňajšie až večerné hodiny miestneho času.

    Mestský úrad pre krízové riadenie v New Yorku vydal cestovné odporúčanie. „Vyzývam všetkých, aby si cestu naplánovali vopred a vyhradili si viac času na bezpečné cestovanie.

    Žiadny cieľ nestojí za to, aby ste riskovali svoju bezpečnosť. Ak sa podmienky zhoršia, zostaňte vo vnútri a počkajte, kým bude opäť cestovanie bezpečné,“ uviedol starosta New Yorku Zohran Mamdani vo vyhlásení.

    Počas prvých 11 dní turnaja zatiaľ nedošlo k žiadnemu prerušeniu zápasov z dôvodu nepriaznivého počasia.

    Na minuloročných majstrovstvách sveta klubov však pre počasie odložili 6 zo 63 zápasov, a to spolu o 8 hodín a 29 minút.

    Pravidlá majstrovstiev sveta stanovujú, že „v prípade prerušenia zápasu z dôvodu vyššej moci po jeho začiatku sa stretnutie obnoví od minúty, v ktorej bolo prerušené, a nebude sa opakovať od začiatku. Skóre zostáva zachované“.

    Zároveň platí, že Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) „má právo zrušiť, preložiť alebo presunúť jeden alebo viac zápasov (alebo celé majstrovstvá sveta 2026) z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia, vrátane vyššej moci alebo z dôvodu zdravotných, bezpečnostných či bezpečnostno-politických obáv“.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny I na MS vo futbale 2026

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 1
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    1 - 4
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    vs.
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NórskoNórskoNOR
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Štadión MetLife.
    Štadión MetLife.
    Pri štadióne MS vydali výstrahu pred povodňami. Nastúpi hviezdny Haaland s tímom?
    dnes 17:11
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Štadión MetLife.
    Štadión MetLife.
    Pri štadióne MS vydali výstrahu pred povodňami. Nastúpi hviezdny Haaland s tímom?
    dnes 17:11
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