Severská jazda pokračuje. Haaland opäť úradoval, Nóri si zaistili postup

MS vo futbale 2026 - skupina I
Nórsko - Senegal 3:2 (1:0)
Góly: 48. a 58. Haaland, 43. Pedersen - 53. a 90.+3 I. Sarr
Rozhodovali: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.), bez ŽK
Diváci: 80 663 divákov
Nórsko: Nyland - Ryerson (13. Pedersen), Ajer, Heggem (84. Östigard), Möller Wolfe - Ödegaard, S. Berge, Aursnes (46. Berg) - Sörloth (84. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup)
Senegal: A. Mendy (63. Diaw) - Diatta, Koulibaly (72. P. M. Sarr), Niakhate, M. Diouf (54. Jakobs) - Camara (63. Ciss), I. Gueye, P. Gueye (54. Mbaye) - I. Sarr, Jackson, Mane
Futbalisti Nórska si zabezpečili postup do šestnásťfinále MS 2026.
- ONLINE: Nórsko - Senegal na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)
- Všetky dôležité informácie o MS vo futbale 2026
Vo svojom druhom dueli v I-skupine vyhrali v East Rutherforde nad Senegalom 3:2 a spolu s lídrom tabuľky Francúzskom už majú v predstihu istú účasť vo vyraďovacej fáze.
Kanonier Erling Haaland sa na triumfe podieľal dvoma gólmi a zopakoval tak svoj zápis zo stretnutia s Irakom. Rovnako dva presné zásahy si v senegalskom drese pripísal Ismaila Sarr.
Nórsko uzavrie účinkovanie v I-skupine v piatok 26. júna o 21.00 SELČ vo Foxborough v boji o prvenstvo v skupine proti Francúzsku, v rovnakom čase sa v Toronte stretnú Senegal a Irak.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina I
Priebeh zápasu Nórsko - Senegal
I. polčas:
Aktivita patrila v úvode Nórom, už v tretej minúte preveril pozornosť Mendyho hlavičkou Ajer po rohovom kope. Senegal odpovedal štandardkami, no defenzíva severanov na čele s brankárom Nylandom pracovala spoľahlivo.
V 37. minúte sa dostal do veľkej príležitosti Ödegaard, ale jeho zakončenie Mendy zneškodnil. Skóre sa menilo až o šesť minút neskôr po chybe kapitána Senegalu Koulibalyho, po ktorej sa dostal k lopte striedajúci Pedersen a prudkou strelou poslal svoj tím do vedenia - 1:0.
V nadstavenom čase mohol po hrúbke Mendyho zvýšiť Haaland, no jeho pokus zastavila žrď senegalskej bránky.
II. polčas:
Krátko po zmene strán sa nórsky tím tešil druhýkrát, pretože Ödegaard poslal loptu medzi obrancov na Haalanda a ten bez prípravy poslal loptu ponad Mendyho do siete. Senegalská odpoveď prišla v 53. minúte, v páde znížil Ismaila Sarr.
Škandinávci však o chvíľu neskôr odskočili opäť na dvojgólový rozdiel a postaral sa o to znova Haaland, ktorý prihrávku Berga nasmeroval do siete zo vzduchu aj s pomocou brvna - 3:1.
Ihrisko potom musel pre zranenie opustiť senegalský brankár Mendy a jeho náhradník Diaw už neinkasoval. Naopak, v nadstavení zdramatizoval koncovku Ismaila Sarr svojím druhým gólom, no následný tlak Senegalu už vyrovnanie nepriniesol.
Hlasy po zápase
Erling Haaland, autor dvoch gólov Nórska: „Opäť to bolo výnimočné. Ďalší úžasný večer a som nesmierne hrdý. Veľmi si to užívam. Za Nórsko milujem hrať od svojho debutu a je to na mne vidieť. Majstrovstvá sveta sú skvelé.“
Ismaila Sarr, autor dvoch gólov Senegalu: „Bolo to náročné a z výsledku sme trochu sklamaní. Ešte však nie je koniec, čaká nás tretí zápas. Pôjdeme doň s cieľom zvíťaziť a urobíme pre to všetko.“