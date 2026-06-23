    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina I
    3 - 2
    1:0
    Senegal
    Senegal
    PrehľadPreviewOnline prenosFotogalériaSumár

    Severská jazda pokračuje. Haaland opäť úradoval, Nóri si zaistili postup

    Erling Haaland sa teší z gólu so spoluhráčmi Nórska
    Fotogaléria (39)
    Erling Haaland sa teší z gólu so spoluhráčmi Nórska (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|23. jún 2026 o 06:30
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    Nórsko dnes zdolalo Senegal v skupine I na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Nórsko - Senegal 3:2 (1:0)

    Góly: 48. a 58. Haaland, 43. Pedersen - 53. a 90.+3 I. Sarr

    Rozhodovali: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.), bez ŽK

    Diváci: 80 663 divákov

    Nórsko: Nyland - Ryerson (13. Pedersen), Ajer, Heggem (84. Östigard), Möller Wolfe - Ödegaard, S. Berge, Aursnes (46. Berg) - Sörloth (84. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup)

    Senegal: A. Mendy (63. Diaw) - Diatta, Koulibaly (72. P. M. Sarr), Niakhate, M. Diouf (54. Jakobs) - Camara (63. Ciss), I. Gueye, P. Gueye (54. Mbaye) - I. Sarr, Jackson, Mane

    Futbalisti Nórska si zabezpečili postup do šestnásťfinále MS 2026.

    Vo svojom druhom dueli v I-skupine vyhrali v East Rutherforde nad Senegalom 3:2 a spolu s lídrom tabuľky Francúzskom už majú v predstihu istú účasť vo vyraďovacej fáze.

    Kanonier Erling Haaland sa na triumfe podieľal dvoma gólmi a zopakoval tak svoj zápis zo stretnutia s Irakom. Rovnako dva presné zásahy si v senegalskom drese pripísal Ismaila Sarr.

    Nórsko uzavrie účinkovanie v I-skupine v piatok 26. júna o 21.00 SELČ vo Foxborough v boji o prvenstvo v skupine proti Francúzsku, v rovnakom čase sa v Toronte stretnú Senegal a Irak.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Senegal na MS vo futbale 2026 (skupina I)
    Nórski futbalisti oslavujú víťazstvo nad Senegalom na MS vo futbale 2026
    Erling Haaland oslavuje gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026
    Hráči Senegalu po prehre s Nórskom na MS vo futbale 2026
    Nórski futbalisti oslavujú víťazstvo nad Senegalom na MS vo futbale 2026
    39 fotografií
    Nórski futbalisti oslavujú víťazstvo nad Senegalom na MS vo futbale 2026Nórski futbalisti oslavujú víťazstvo nad Senegalom na MS vo futbale 2026Nórski futbalisti oslavujú víťazstvo nad Senegalom na MS vo futbale 2026Nórski fanúšikovia počas zápasu so Senegalom na MS vo futbale 2026Erling Haaland oslavuje gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026Erling Haaland oslavuje gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026Erling Haaland oslavuje gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026Erling Haaland oslavuje so spoluhráčmi gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026Erling Haaland oslavuje gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026Norway's Erling Haaland, center celebrates Norway's Patrick Berg, left, and Martin Oedegaard (10) after scoring their third goal during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Steve Luciano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ismaila Sarr, left, celebrates scoring his side's first goal against Norway during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ismaila Sarr (18), center, celebrates with teammates after scoring his side's first goal during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. 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(AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal goalkeeper Edouard Mendy (16) reacts after Norway's Marcus Holmgren Pedersen (16) scored their opening goal during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. 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(AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Marcus Holmgren Pedersen, center, celebrates with Martin Oedegaard after scoring the opening goal against Senegal during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Alexander Soerloth, left, and Senegal's Idrissa Gana Gueye battle for the ball during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer (3), left, vies for the ball with Senegal's Nicolas Jackson (11) during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Lamine Camara, left, and Norway's Torbjoern Heggem battle for the ball during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's El Hadji Malick Diouf (25), left, vies for the ball with Norway's Alexander Soerloth (7) during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Nicolas Jackson (11) controls the ball between Norway's David Moeller Wolfe (5) and Torbjoern Heggem (17) during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Steve Luciano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Kalidou Koulibaly , left, and Norway's Erling Haaland vie for the ball during a World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of Norway sing the anthem prior to the World Cup Group I soccer match between Senegal and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal starting players pose for a team photo at the beginning of the World Cup Group I soccer match against Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayer of Norway pose for the group photo prior to their World Cup Group I soccer match against Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe teams from Norway and Senegal line up on the field for the national anthems ahead the teams' presentation before theWorld Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of Senegal wait for the beginning of the World Cup Group I soccer match against Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    NórskoNórskoNOR
    2
    2
    0
    0
    7:3
    6
    V
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    2
    0
    0
    2
    3:6
    0
    P
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    2
    0
    0
    2
    1:7
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Nórsko - Senegal

    I. polčas:

    Aktivita patrila v úvode Nórom, už v tretej minúte preveril pozornosť Mendyho hlavičkou Ajer po rohovom kope. Senegal odpovedal štandardkami, no defenzíva severanov na čele s brankárom Nylandom pracovala spoľahlivo.

    V 37. minúte sa dostal do veľkej príležitosti Ödegaard, ale jeho zakončenie Mendy zneškodnil. Skóre sa menilo až o šesť minút neskôr po chybe kapitána Senegalu Koulibalyho, po ktorej sa dostal k lopte striedajúci Pedersen a prudkou strelou poslal svoj tím do vedenia - 1:0.

    V nadstavenom čase mohol po hrúbke Mendyho zvýšiť Haaland, no jeho pokus zastavila žrď senegalskej bránky.

    II. polčas:

    Krátko po zmene strán sa nórsky tím tešil druhýkrát, pretože Ödegaard poslal loptu medzi obrancov na Haalanda a ten bez prípravy poslal loptu ponad Mendyho do siete. Senegalská odpoveď prišla v 53. minúte, v páde znížil Ismaila Sarr.

    Škandinávci však o chvíľu neskôr odskočili opäť na dvojgólový rozdiel a postaral sa o to znova Haaland, ktorý prihrávku Berga nasmeroval do siete zo vzduchu aj s pomocou brvna - 3:1.

    Ihrisko potom musel pre zranenie opustiť senegalský brankár Mendy a jeho náhradník Diaw už neinkasoval. Naopak, v nadstavení zdramatizoval koncovku Ismaila Sarr svojím druhým gólom, no následný tlak Senegalu už vyrovnanie nepriniesol.

    Hlasy po zápase

    Erling Haaland, autor dvoch gólov Nórska: „Opäť to bolo výnimočné. Ďalší úžasný večer a som nesmierne hrdý. Veľmi si to užívam. Za Nórsko milujem hrať od svojho debutu a je to na mne vidieť. Majstrovstvá sveta sú skvelé.“

    Ismaila Sarr, autor dvoch gólov Senegalu: „Bolo to náročné a z výsledku sme trochu sklamaní. Ešte však nie je koniec, čaká nás tretí zápas. Pôjdeme doň s cieľom zvíťaziť a urobíme pre to všetko.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 12

    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 0
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    3 - 2
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    2 - 0
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    1 - 2
    Alžírsko
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco

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    Domov»MS vo futbale 2026»Severská jazda pokračuje. Haaland opäť úradoval, Nóri si zaistili postup