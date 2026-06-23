    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina I
    3 - 2
    1:0
    Senegal
    Senegal
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    Koľko zarábajú v tom Osle? Nóri už doveslovali do play-off, Haaland veští prehru s Francúzmi

    Nórski futbalisti "veslujú" spolu s fanúšikmi po zápase Nórsko - Senegal na MS 2026 vo futbale.
    Fotogaléria (39)
    Nórski futbalisti "veslujú" spolu s fanúšikmi po zápase Nórsko - Senegal na MS 2026 vo futbale. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|23. jún 2026 o 14:50
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    Veslovanie nórskych fanúšikov patrí k najvirálnejším záberom z MS.

    V roku 2020 už mal Erling Haaland status vychádzajúcej hviezdy, keď nórska futbalová reprezentácia doma nestačila v baráži play-off o postup na EURO 2020 na Srbsko a nepostúpila.

    Nórom sa nepodarilo vybojovať účasť ani na MS 2022 v Katare a v kvalifikácii EURO 2024 ich predbehli Španieli aj Škóti.

    V čase, keď najväčšie futbalové esá súperili v reprezentačných dresoch o titul, Haaland mal dovolenku.

    Ale v lete 2026 je všetko inak a svetlovlasý útočník si svoju premiérovú účasť na veľkom turnaji náramne užíva. A s ním aj celé Nórsko. 

    Severania majú po víťazstvách nad Irakom 4:1 a Senegalom 3:2 už istý postup do vyraďovacej fázy. Haaland dal štyri zo siedmich gólov a už teraz je historicky najlepším nórskym strelcom na majstrovstvách sveta. 

    Francúzi? Je mi to jedno

    „Ako ďaleko sa môže Nórsko dostať? Haaland je najlepší útočník sveta, Ødegaard sa opäť našiel a Solbakken má kopu fantastických hráčov na ihrisku aj na lavičke, ktorí na tomto šampionáte prekypujú sebavedomím.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Senegal na MS vo futbale 2026 (skupina I)
    Nórski futbalisti oslavujú víťazstvo nad Senegalom na MS vo futbale 2026
    Erling Haaland oslavuje gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026
    Hráči Senegalu po prehre s Nórskom na MS vo futbale 2026
    Nórski futbalisti oslavujú víťazstvo nad Senegalom na MS vo futbale 2026
    39 fotografií
    Nórski futbalisti oslavujú víťazstvo nad Senegalom na MS vo futbale 2026Nórski futbalisti oslavujú víťazstvo nad Senegalom na MS vo futbale 2026Nórski futbalisti oslavujú víťazstvo nad Senegalom na MS vo futbale 2026Nórski fanúšikovia počas zápasu so Senegalom na MS vo futbale 2026Erling Haaland oslavuje gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026Erling Haaland oslavuje gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026Erling Haaland oslavuje gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026Erling Haaland oslavuje so spoluhráčmi gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026Erling Haaland oslavuje gól Nórska v zápase so Senegalom na MS vo futbale 2026Norway's Erling Haaland, center celebrates Norway's Patrick Berg, left, and Martin Oedegaard (10) after scoring their third goal during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Steve Luciano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ismaila Sarr, left, celebrates scoring his side's first goal against Norway during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ismaila Sarr (18), center, celebrates with teammates after scoring his side's first goal during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Erling Haaland (9) celebrates after scoring their second goal with Martin Oedegaard (10) during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. 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(AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Marcus Holmgren Pedersen celebrates scoring his side's opening goal against Senegal during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Marcus Holmgren Pedersen, top, celebrates with a teammate after scoring his side's opening goal against Senegal during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Marcus Holmgren Pedersen (16), center, celebrates with his teammates after scoring his side's first goal during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Marcus Holmgren Pedersen celebrates scoring his side's opening goal against Senegal during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal goalkeeper Edouard Mendy (16) reacts after Norway's Marcus Holmgren Pedersen (16) scored their opening goal during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. 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(AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Marcus Holmgren Pedersen, center, celebrates with Martin Oedegaard after scoring the opening goal against Senegal during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Alexander Soerloth, left, and Senegal's Idrissa Gana Gueye battle for the ball during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer (3), left, vies for the ball with Senegal's Nicolas Jackson (11) during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Lamine Camara, left, and Norway's Torbjoern Heggem battle for the ball during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's El Hadji Malick Diouf (25), left, vies for the ball with Norway's Alexander Soerloth (7) during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Nicolas Jackson (11) controls the ball between Norway's David Moeller Wolfe (5) and Torbjoern Heggem (17) during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Steve Luciano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Kalidou Koulibaly , left, and Norway's Erling Haaland vie for the ball during a World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of Norway sing the anthem prior to the World Cup Group I soccer match between Senegal and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal starting players pose for a team photo at the beginning of the World Cup Group I soccer match against Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayer of Norway pose for the group photo prior to their World Cup Group I soccer match against Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe teams from Norway and Senegal line up on the field for the national anthems ahead the teams' presentation before theWorld Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of Senegal wait for the beginning of the World Cup Group I soccer match against Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Francúzsko bude náročná úloha, ale po dvoch víťazstvách z dvoch zápasov sa nikto v nórskom tíme nebojí ani tohto súpera,“ rozplýval sa denník Dagbladet.

    „Dnes musia byť všetci Nóri šťastní. Myslím si, že je to jeden z najlepších večerov, aké som kedy zažil. Trochu mi to pripomínalo finále Ligy majstrov, vravel po zápase novinárom Haaland,“ ktorý mal v hľadisku celú rodinu a o pozitívne emócie sa podelil na tribúne so svojou priateľkou. 

    Reportérka televízie Fox Sports sa ho spýtala na najbližší zápas proti Francúzom, ktorý určí víťaza skupiny.

    „Úprimne, je mi jedno, ako to dopadne. Postúpili sme a o ten zápas sa nestarám. Asi nad nami vyhrajú a zrejme vyhrajú aj celý turnaj,“ prekvapil 25-ročný futbalista bezprostrednou odpoveďou.

    Haalondove výkony na MS vzbudzujú podobný ohlas ako Messiho či Mbappého.

    Španielsky AS ho nazval šelmou, Le Parisen kyborgom, teda mixom človeka a stroja a The Athletic sa pýta, či je Nór tá najstrašnejšia vec vo futbale. 

    „Je to ako z hororu. Mohutná postava, takmer neviditeľná, potichu sa zakrádajúca. Potom príde výkrik. Chudáci brankári. Jednoducho nevidia prichádzajúce nebezpečenstvo,“ napísal reportér amerického magazínu. 

    Tréner Nórov Ståle Solbakken nasadil v prvých dvoch zápasoch rovnakú základnú jedenástku, ale proti Francúzom už avizoval zmeny. Mali sme päť-šesť hráčov, ktorých už ku koncu chytali kŕče. Šancu na turnaji by mali dostať aj ďalší.

    Fanúšikovia veslujú

    Nóri nemajú na šampionáte len jedného z najlepších útočníkov, ale aj výnimočných fanúšikov. Kým islandskí Vikingovia ovládli EURO 2016 svojim rituálom tlieskania (Viking Clap), nórskych už preslávilo spoločné veslovanie (Viking Row).

    Skupiny fanúšikov sa pri ňom posadia do spoločnej formácie a imitujú veslovanie. Rituál často odštartuje trúbenie do tradičného vikingského rohu a súčasťou sú údery do bubna, po ktorých fanúšikovia natiahnu ruky, začnú veslovať a kričia pritom slovo „Ro!“ Tempo veslovania aj pokriku sa postupne zvyšuje.

    Sociálne siete sú plné videí, kde nórski fanúšikovia spolu veslujú - aj v metre, alebo naposledy na Times Square v New Yorku. Minulý týždeň veslovali na podporu futbalistov aj poslanci v nórskom parlamente a po zápase proti Senegalu zasa veslovali spoločne hráči na trávniku s fanúšikmi v hľadisku.

    Nórski priaznivci sa správajú na zápasoch veľmi spontánne, čo komentoval reportér britského bulvárneho denníka The Sun, ktorý sledoval súboj proti Senegalu v New Jersey. 

    „Po góloch vypukol v ich sektore úplný chaos a vzduchom lietali plastové poháre s pivom, ktoré stojí dvadsať dolárov. Koľko zarábajú v tom Osle?“

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    NórskoNórskoNOR
    2
    2
    0
    0
    7:3
    6
    V
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    2
    0
    0
    2
    3:6
    0
    P
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    2
    0
    0
    2
    1:7
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Thomas Tuchel.
    Thomas Tuchel.
    Z futbalu sa stáva basketbal. Hydratačné pauzy menia identitu zápasu, kritizuje Tuchel
    dnes 16:01
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