Koľko zarábajú v tom Osle? Nóri už doveslovali do play-off, Haaland veští prehru s Francúzmi

V roku 2020 už mal Erling Haaland status vychádzajúcej hviezdy, keď nórska futbalová reprezentácia doma nestačila v baráži play-off o postup na EURO 2020 na Srbsko a nepostúpila.
Nórom sa nepodarilo vybojovať účasť ani na MS 2022 v Katare a v kvalifikácii EURO 2024 ich predbehli Španieli aj Škóti.
V čase, keď najväčšie futbalové esá súperili v reprezentačných dresoch o titul, Haaland mal dovolenku.
Ale v lete 2026 je všetko inak a svetlovlasý útočník si svoju premiérovú účasť na veľkom turnaji náramne užíva. A s ním aj celé Nórsko.
Severania majú po víťazstvách nad Irakom 4:1 a Senegalom 3:2 už istý postup do vyraďovacej fázy. Haaland dal štyri zo siedmich gólov a už teraz je historicky najlepším nórskym strelcom na majstrovstvách sveta.
Francúzi? Je mi to jedno
„Ako ďaleko sa môže Nórsko dostať? Haaland je najlepší útočník sveta, Ødegaard sa opäť našiel a Solbakken má kopu fantastických hráčov na ihrisku aj na lavičke, ktorí na tomto šampionáte prekypujú sebavedomím.
Francúzsko bude náročná úloha, ale po dvoch víťazstvách z dvoch zápasov sa nikto v nórskom tíme nebojí ani tohto súpera,“ rozplýval sa denník Dagbladet.
„Dnes musia byť všetci Nóri šťastní. Myslím si, že je to jeden z najlepších večerov, aké som kedy zažil. Trochu mi to pripomínalo finále Ligy majstrov, vravel po zápase novinárom Haaland,“ ktorý mal v hľadisku celú rodinu a o pozitívne emócie sa podelil na tribúne so svojou priateľkou.
Reportérka televízie Fox Sports sa ho spýtala na najbližší zápas proti Francúzom, ktorý určí víťaza skupiny.
„Úprimne, je mi jedno, ako to dopadne. Postúpili sme a o ten zápas sa nestarám. Asi nad nami vyhrajú a zrejme vyhrajú aj celý turnaj,“ prekvapil 25-ročný futbalista bezprostrednou odpoveďou.
Haalondove výkony na MS vzbudzujú podobný ohlas ako Messiho či Mbappého.
Španielsky AS ho nazval šelmou, Le Parisen kyborgom, teda mixom človeka a stroja a The Athletic sa pýta, či je Nór tá najstrašnejšia vec vo futbale.
„Je to ako z hororu. Mohutná postava, takmer neviditeľná, potichu sa zakrádajúca. Potom príde výkrik. Chudáci brankári. Jednoducho nevidia prichádzajúce nebezpečenstvo,“ napísal reportér amerického magazínu.
Tréner Nórov Ståle Solbakken nasadil v prvých dvoch zápasoch rovnakú základnú jedenástku, ale proti Francúzom už avizoval zmeny. „Mali sme päť-šesť hráčov, ktorých už ku koncu chytali kŕče. Šancu na turnaji by mali dostať aj ďalší.“
Fanúšikovia veslujú
Nóri nemajú na šampionáte len jedného z najlepších útočníkov, ale aj výnimočných fanúšikov. Kým islandskí Vikingovia ovládli EURO 2016 svojim rituálom tlieskania (Viking Clap), nórskych už preslávilo spoločné veslovanie (Viking Row).
Skupiny fanúšikov sa pri ňom posadia do spoločnej formácie a imitujú veslovanie. Rituál často odštartuje trúbenie do tradičného vikingského rohu a súčasťou sú údery do bubna, po ktorých fanúšikovia natiahnu ruky, začnú veslovať a kričia pritom slovo „Ro!“ Tempo veslovania aj pokriku sa postupne zvyšuje.
Sociálne siete sú plné videí, kde nórski fanúšikovia spolu veslujú - aj v metre, alebo naposledy na Times Square v New Yorku. Minulý týždeň veslovali na podporu futbalistov aj poslanci v nórskom parlamente a po zápase proti Senegalu zasa veslovali spoločne hráči na trávniku s fanúšikmi v hľadisku.
Nórski priaznivci sa správajú na zápasoch veľmi spontánne, čo komentoval reportér britského bulvárneho denníka The Sun, ktorý sledoval súboj proti Senegalu v New Jersey.
„Po góloch vypukol v ich sektore úplný chaos a vzduchom lietali plastové poháre s pivom, ktoré stojí dvadsať dolárov. Koľko zarábajú v tom Osle?“
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