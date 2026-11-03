Bojkot Ruska naberá na sile. K Fínsku sa začali pridávať ďalšie krajiny

Nórsko sa v utorok pripojilo k Fínsku a sľúbilo, že bude bojkotovať zápasy proti Rusku na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. K bojkotu sa následne pridalo aj Švédsko i Dánsko.
Ostatné stretnutia na šampionáte by odohrali podľa platného rozpisu.
Športový arbitrážny súd (CAS) minulý týždeň rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí obnoviť členstvo ruských tímov, počnúc juniorskými majstrovstvami sveta, ktoré sa odohrajú na prelome rokov v Kanade.
Fínsko v pondelok oznámilo, že vyzýva ďalšie krajiny, aby bojkotovali zápasy proti Rusku.
„Náš postoj je taký, že Rusko má byť vylúčené zo všetkých medzinárodných šampionátov, kým bude vojna na Ukrajine pokračovať a situácia zostane nezmenená,“ uviedla Nórska federácia ľadového hokeja vo svojom vyhlásení.
„Toto rozhodnutie zároveň vychádza z našej zodpovednosti chrániť bezpečnosť a blaho našich hráčov, členov realizačných tímov a ich rodín. Sme presvedčení, že nastúpiť proti Rusku by za súčasných okolností mohlo vystaviť našich hráčov a členov tímov značným bezpečnostným rizikám. Našou prioritou je preto ich zdravie, blaho a osobná bezpečnosť,“ citovala z vyhlásenia agentúra AP.
Nórsko sa vo svojom vyhlásení zmienilo iba o majstrovstvách sveta A-kategórie mužov, ktoré sa budú konať v máji v nemeckých mestách Düsseldorf, Gelsenkirchen a Mannheim. Zatiaľ nie je jasné, či sa rozhodnutie vzťahuje aj na MS juniorov.
Rovnaké stanovisko zaujalo aj Švédsko. Oznámil to predseda národného zväzu Anders Larsson. „Postoj Švédska bol a naďalej zostáva úplne jasný: vzhľadom na súčasnú situáciu Švédsko nebude hrať hokejové stretnutia proti Rusku,“ uviedli Švédi. Konštatovali tiež, že sa s viacerými ďalšími krajinami dohodli, že rozhodnutie oznámia spoločne.
„Nebolo našou prioritou vystúpiť ako prvé. Po rokovaniach v rámci rady medzinárodnej federácie a diskusiách s ostatnými štátmi, najmä v úzkom dialógu so severskými krajinami, bolo pre nás úplne prirodzené dospieť k tomuto rozhodnutiu,“ dodal Larsson.
Nórsko získalo na tohtoročných MS mužov historický bronz, Fíni zdolali v boji o titul domácich Švajčiarov.
Pripojenie Nórska a Švédska k bojkotu znamená, že aspoň jeden tím v každej z dvoch skupín nasledujúcich MS sa zaviazal, že nebude hrať s Ruskom. Správy v lotyšských médiách naznačujú, že aj pobaltská krajina sa zapojí do bojkotu.
Podobné vyhlásenie vydali v utorok aj Dáni. „Dánska hokejová únia oznamuje, že Dánsko neodohrá zápasy s Ruskom na podujatiach IIHF,“ uviedol na sociálnych sieťach tamojší zväz.
Minimálne dva tímy v každej skupine MS 2027 sa tak zaviazali, že nebudú hrať s Ruskom. Fíni a Švédi sa predstavia v A-skupine, Nóri a Dáni v B-skupine, v ktorej budú účinkovať aj Slováci. Správy v lotyšských médiách naznačujú, že aj pobaltská krajina sa zapojí do bojkotu..
Otázne je aj to, či sa nasledujúci šampionát odohrá podľa plánu. Nemecký hokejový zväz (DEB) totiž nevylúčil, že sa vzdá organizácie turnaja, ak sa na ňom predstavia Rusi.
Predseda predstavenstva DEB Frank H. Lutz upozornil predovšetkým na možné ekonomické a bezpečnostné dôsledky účasti Ruska. Na rozhodnutie CAS reagovali negatívne aj viacerí veľkí sponzori a partneri majstrovstiev aj samotnej IIHF.
Dotknuté sú aj ďalšie turnaje. Fínske mesto Turku uviedlo, že nebude spoluorganizovať budúcoročné majstrovstvá sveta juniorov, ak sa ich zúčastní Rusko. Česká vláda by mohla zakázať ruským hráčkam vstup na MS žien do 18 rokov, ktoré sa tam uskutočnia v januári.
MS žien, ktoré sa tento týždeň začínajú v Dánsku, nie sú rozhodnutím CAS ovplyvnené a uskutočnia sa bez Ruska.