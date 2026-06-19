    Nórskym futbalistom fandia aj politici. V parlamente napodobňovali veslársku zostavu

    Futbalisti Nórska Leo Östigard (4), Erling Haaland (9) a Oscar Bobb (22) sa radujú z gólu
    Futbalisti Nórska Leo Östigard (4), Erling Haaland (9) a Oscar Bobb (22) sa radujú z gólu (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. jún 2026 o 17:28
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    Veslovanie je evolúciou vikingského tlieskania.

    Nórsky parlament sa pridal k fanúšikom tamojšej futbalovej reprezentácie, ktorí počas zápasu MS 2026 proti Iraku (4:1) napodobňovali veslársku zostavu v štýle svojich vikingských predkov.

    Nórskych priaznivcov zachytili nielen kamery na štadióne vo Foxborough, ale aj v baroch, vo výťahoch či v mestskej hromadnej doprave.

    Ich veslárska zostava je evolúciou vikingského tlieskania, ktoré preslávili islandskí fanúšikovia na ME 2016.

    Rozdiel je v tom, že po dvoch zrýchľujúcich sa úderoch bubnov Islanďania tlieskali rukami, zatiaľ čo Nóri veslovali dopredu a dozadu na svojich miestach.

    Vikingské veslovanie v parlamente inicioval jeho predseda vo štvrtok ako znak podpory futbalovej reprezentácie v USA. Tá bude mať počas svojho druhého stretnutia v I-skupine MS proti Senegalu (23. júna o 2.00 SELČ) aj kráľovskú podporu.

    Na štadióne v East Rutherforde budú prítomné deti korunného princa Haakona a korunnej princeznej Mette-Marit. Informovala o tom agentúra DPA.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny I na MS vo futbale 2026

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 1
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    1 - 4
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    vs.
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NórskoNórskoNOR
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Nórska Leo Östigard (4), Erling Haaland (9) a Oscar Bobb (22) sa radujú z gólu
    Futbalisti Nórska Leo Östigard (4), Erling Haaland (9) a Oscar Bobb (22) sa radujú z gólu
    Nórskym futbalistom fandia aj politici. V parlamente napodobňovali veslársku zostavu
    dnes 17:28
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