Nórskym futbalistom fandia aj politici. V parlamente napodobňovali veslársku zostavu

Nórsky parlament sa pridal k fanúšikom tamojšej futbalovej reprezentácie, ktorí počas zápasu MS 2026 proti Iraku (4:1) napodobňovali veslársku zostavu v štýle svojich vikingských predkov.
Nórskych priaznivcov zachytili nielen kamery na štadióne vo Foxborough, ale aj v baroch, vo výťahoch či v mestskej hromadnej doprave.
Ich veslárska zostava je evolúciou vikingského tlieskania, ktoré preslávili islandskí fanúšikovia na ME 2016.
Rozdiel je v tom, že po dvoch zrýchľujúcich sa úderoch bubnov Islanďania tlieskali rukami, zatiaľ čo Nóri veslovali dopredu a dozadu na svojich miestach.
Vikingské veslovanie v parlamente inicioval jeho predseda vo štvrtok ako znak podpory futbalovej reprezentácie v USA. Tá bude mať počas svojho druhého stretnutia v I-skupine MS proti Senegalu (23. júna o 2.00 SELČ) aj kráľovskú podporu.
Na štadióne v East Rutherforde budú prítomné deti korunného princa Haakona a korunnej princeznej Mette-Marit. Informovala o tom agentúra DPA.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program skupiny I na MS vo futbale 2026
| Skupina I | Matchday 6
| Skupina I | Matchday 6
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 16
| Skupina I | Matchday 16