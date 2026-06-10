    Woltemadeho prekvapila ostrosť kritiky za gólové suchoty. Každý vie, čo dokážem, povedal

    Nick Woltemade.
    Nick Woltemade. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. jún 2026 o 13:06
    ShareTweet0

    Woltemade sa stal pred rokom najlepším strelcom ME do 21 rokov, na šampionáte na Slovensku strelil šesť gólov.

    Nemecký futbalový reprezentant Nick Woltemade povedal, že ho prekvapila ostrosť kritiky, ktorá sa nanňho zniesla počas jeho prvej sezóny v drese anglického Newcastlu United. Dvadsaťštyriročný útočník strelil v Premier League osem gólov.

    Woltemade sa stal pred rokom najlepším strelcom ME do 21 rokov, na šampionáte na Slovensku strelil šesť gólov.

    Už predtým vynikal v drese nemeckého Stuttgartu a v lete oňho prejavilo záujem viacero tímov. Napokon za približne 80 miliónov eur zamieril do Newcastlu v klubovom rekorde.

    V prvej polovici sezóny dal sedem ligových gólov, od januára však len jeden a začali sa ozývať hlasy, že nenaplnil očakávania.

    V rozhovore pre portál Stern nemecký útočník uviedol, že ho kritika zaskočila a že otázky ohľadom jeho gólových suchôt považuje za „nemiestne“ a „nie úplne fér“.

    „V Newcastli som pomáhal na iných pozíciách, dokonca aj ako defenzívny stredopoliar. Napriek tomu ma niektorí odborníci naďalej posudzovali ako útočníka,“ citovala Woltemadeho agentúra DPA.

    Na konte má jedenásť štartov v drese reprezentácie, v šiestich stretnutiach európskej kvalifikácie na MS v USA, Kanade a Mexiku zaznamenal štyri presné zásahy a neskôr nastúpil v troch zo štyroch prípravných duelov.

    Nechýba v nominácii Juliana Nagelsmanna na MS, aj keď záverečnú generálku proti USA (2:1) sledoval iba z lavičky. Prvou voľbou na hrote Nemecka je Kai Havertz z Arsenalu, 38-ročný kormidelník však o Woltemadem hovorí s uznaním:

    „Ako tím mu určite pomôžeme dostať sa do pohody. Nick sa u nás vždy cítil ako doma, má dobrú bilanciu a pomohol nám aj v kvalifikácii na majstrovstvá sveta.“

    Samotný Woltemade ešte povedal, že na riešení svojich problémov spolupracuje s mentálnym koučom a dodal, že v národnom tíme má veľmi odlišné postavenie ako v klube.

    „Možno som jeden z mladších hráčov, ale každý vie, čo dokážem. Svojimi gólmi som nám pomohol kvalifikovať sa na majstrovstvá sveta. Som cenný člen tímu a ľudia mi tu veria. Cítim sa pochopený,“ uzavrel.

    Nemci si na turnaji v E-skupine postupne zmerajú sily s debutujúcim Curacaom, Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom. Úvodný zápas odohrajú v nedeľu o 19.00 SELČ.

    Program Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Tabuľka skupiny E na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rakúsky futbalista Christoph Baumgartner.
    Rakúsky futbalista Christoph Baumgartner.
    Liečiť sa bude s reprezentáciou. Hráč Lipska sa pripojil k rakúskej reprezentácii
    dnes 13:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Woltemadeho prekvapila ostrosť kritiky za gólové suchoty. Každý vie, čo dokážem, povedal