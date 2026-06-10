Woltemadeho prekvapila ostrosť kritiky za gólové suchoty. Každý vie, čo dokážem, povedal

Nemecký futbalový reprezentant Nick Woltemade povedal, že ho prekvapila ostrosť kritiky, ktorá sa nanňho zniesla počas jeho prvej sezóny v drese anglického Newcastlu United. Dvadsaťštyriročný útočník strelil v Premier League osem gólov.
Woltemade sa stal pred rokom najlepším strelcom ME do 21 rokov, na šampionáte na Slovensku strelil šesť gólov.
Už predtým vynikal v drese nemeckého Stuttgartu a v lete oňho prejavilo záujem viacero tímov. Napokon za približne 80 miliónov eur zamieril do Newcastlu v klubovom rekorde.
V prvej polovici sezóny dal sedem ligových gólov, od januára však len jeden a začali sa ozývať hlasy, že nenaplnil očakávania.
V rozhovore pre portál Stern nemecký útočník uviedol, že ho kritika zaskočila a že otázky ohľadom jeho gólových suchôt považuje za „nemiestne“ a „nie úplne fér“.
„V Newcastli som pomáhal na iných pozíciách, dokonca aj ako defenzívny stredopoliar. Napriek tomu ma niektorí odborníci naďalej posudzovali ako útočníka,“ citovala Woltemadeho agentúra DPA.
Na konte má jedenásť štartov v drese reprezentácie, v šiestich stretnutiach európskej kvalifikácie na MS v USA, Kanade a Mexiku zaznamenal štyri presné zásahy a neskôr nastúpil v troch zo štyroch prípravných duelov.
Nechýba v nominácii Juliana Nagelsmanna na MS, aj keď záverečnú generálku proti USA (2:1) sledoval iba z lavičky. Prvou voľbou na hrote Nemecka je Kai Havertz z Arsenalu, 38-ročný kormidelník však o Woltemadem hovorí s uznaním:
„Ako tím mu určite pomôžeme dostať sa do pohody. Nick sa u nás vždy cítil ako doma, má dobrú bilanciu a pomohol nám aj v kvalifikácii na majstrovstvá sveta.“
Samotný Woltemade ešte povedal, že na riešení svojich problémov spolupracuje s mentálnym koučom a dodal, že v národnom tíme má veľmi odlišné postavenie ako v klube.
„Možno som jeden z mladších hráčov, ale každý vie, čo dokážem. Svojimi gólmi som nám pomohol kvalifikovať sa na majstrovstvá sveta. Som cenný člen tímu a ľudia mi tu veria. Cítim sa pochopený,“ uzavrel.
Nemci si na turnaji v E-skupine postupne zmerajú sily s debutujúcim Curacaom, Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom. Úvodný zápas odohrajú v nedeľu o 19.00 SELČ.