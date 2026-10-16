Historický zápis v NHL. Hviezdny útočník napodobnil takmer 40 rokov starý počin

Americký útočník Floridy Panthers Brady Tkachuk dosiahol v zámorskej NHL niečo, čo sa v profilige nestalo takmer 40 rokov. V dvoch zápasoch po sebe zaznamenal čistý hetrik.
Mladší z bratov Tkachukovcov bol ústrednou postavou nočného duelu v Sunrise, kde domáca Florida prehrávala s Vancouverom 0:2.
Brady potom zobral osud duelu do svojich rúk. V 52. minúte znížil na 1:2, trinásť sekúnd pred koncom vyrovnal a v predĺžení rozhodol o víťazstve svojho tímu.
Tkachuk sa čistým hetrikom blysol aj v predchádzajúcom zápase s Columbusom, ktorý Florida vyhrala 7:3.
VIDEO: Zostrih zápasu
Dva čisté hetriky v dvoch zápasoch za sebou zaznamenal v NHL naposledy Fín Petri Skriko v drese Vancouveru Canucks v novembri 1986.
Brady Tkachuk sa stal tretím hráčom Panthers, ktorý zaznamenal hetriky v dvoch po sebe idúcich dueloch. Pred ním to dokázali Noel Acciari (16. a 20. decembra 2019) a Pavel Bure (10. a 14. februára 2001).
Naposledy dal v NHL dva hetriky za sebou Auston Matthews (15. a 17. februára 2024). Tkachuk sa stal zároveň druhým hráčom v klubovej histórii, ktorý zavŕšil hetrik víťazným gólom v predĺžení. Dvakrát sa to podarilo Aleksandrovi Barkovovi (19. apríla 2022 a 15. decembra 2018).
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