Neymar je podľa Ancelottiho pripravený nastúpiť. Brazília ho môže nasadiť už proti Škótsku

Prvú priečku v C-skupine na MS vo futbale 2026 môžu obsadiť Brazília, Škótsko aj Maroko.
V drese favorita skupiny a päťnásobného majstra sveta by sa mohol objaviť už aj Neymar, ktorý je podľa trénera Carla Ancelottiho pripravený nastúpiť na duel záverečného kola skupinovej fázy.
Dianie v C-skupine vyvrcholí v noci na štvrtok od 0.00 h SELČ. Zatiaľ čo Brazília sa v Miami stretne so Škótskom, Maroko bude v Atlante čeliť Haiti.
Neymar by mal nahradiť zraneného krídelníka
„Kanárikom“ bude chýbať krídelníky Barcelony Raphinha, no nastúpiť by mohol 34-ročný Neymar, ktorý sa už zotavil zo zranenia.
„Je k dispozícii, trénoval veľmi dobre, je fit a pripravený hrať. Sme radi, že je späť. Môže hrať 45 minút alebo celý zápas.
Je vo veľmi dobrej kondícii, má dobrý prístup, je v dobrej nálade. Chceme ho čo najskôr zapojiť späť, prináša skúsenosti a kvalitu,“ citovala agentúra DPA trénera Carla Ancelottiho.
Brazília má po remíze 1:1 s Marokom a víťazstve 3:0 nad Haiti štyri body, takže aj keby Škótom podľahla, v tabuľke tretích tímov by mala priaznivé vyhliadky.
Ľahké zápasy na majstrovstvách sveta nie su
Cieľom favorita skupiny je však zvíťaziť a pobiť sa na diaľku o prvé miesto s Marokom, ktoré má taktiež štyri body a o dva góly horšie skóre.
„Bude to náročný zápas. Škótsko má kvalitu, sú to bojovníci, dobre organizovaný tím. Majú dobrých hráčov, McTominay, McGinn, sú to skúsení futbalisti.
Ľahké zápasy na majstrovstvách sveta sa skončili už dávno,“ dodal Ancelotti. Brazília strelila na turnaji štyri góly, ktoré si medzi sebou rozdelili rovnomerne Vinicius a Matheus Cunha.
Škóti majú pred záverečným kolom istotu prinajhoršom tretieho miesta v skupine. Zatiaľ čo Haiti zdolali 1:0, Maroku podľahli 0:1.
Tri body proti Brazílii v noci na štvrtok by im zaručili postup do šestnásťfinále, remíza by ich výrazne priblížila k historicky prvému postupu do vyraďovacej fázy MS.
Môžu skončiť aj prví v skupine, ak zdolajú Brazíliu a Haiti zaboduje proti Maroku. „Hráme proti obrovskej krajine, najikonickejšej a najúspešnejšej na majstrovstvách sveta.
Ale my chceme dosiahnuť historický úspech pre našu malú krajinu a máme na to príležitosť,“ vyhlásil podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) škótsky obranca Andrew Robertson.
Škóti plánujú nastúpiť s päťčlennou obranou
Tréner Steve Clarke prezradil, že cieľom Škótov bude najmä dobre brániť: „Môžeme byť veľmi flexibilní v našom systéme.
Použijeme rozostavenie 5-3-2 alebo 5-4-1. Už sme to vyskúšali aj predtým. Tentokrát sa zameriame najmä na defenzívu.
Proti Maroku sme začali pomaly, čo z toho urobilo dlhý a náročný večer. Dúfame, že proti Brazílii začneme oveľa lepšie.“
Maroko sníva o prvom mieste v skupine
Maroko a Haiti sa stretnú vôbec prvýkrát v histórii. Úradujúci africký šampión nadväzuje na svoj semifinálový úspech z MS 2022 v Katare a na prebiehajúcom šampionáte zatiaľ neprehral, pričom oba jeho góly strelil Ismael Saibari.
Ak Maroko splní úlohu favorita, môže obsadiť prvú priečku v skupine. „Sme na druhom mieste a možno postúpime, ale musíme zvíťaziť.
Cieľom je vždy podať dobrý výkon. Chceme skončiť na prvom mieste v skupine. Chceme vyhrať zápas. To je to, na čom záleží najviac,“ uviedol Mohamed Ouahbi, tréner Maroka.
Haiti sa chce rozlúčiť s turnajom čo najlepšie
Pre karibské mužstvo to bude záverečné vystúpenie na turnaji. „Máme príležitosť dostať sa do čo najlepšej situácie, aj keď sme už vyradení.
Prehrali sme dva zápasy, ale naša skutočná prehra by bola vzdať sa. Je to zároveň skvelá príležitosť otestovať sa proti silnému súperovi,“ povedal kormidelník Haiti Sebastien Migne.
Víťaz C-skupiny postúpi do šestnásťfinále proti druhému tímu F-skupiny, zatiaľ čo druhý tím C-skupiny sa stretne s víťazom F-skupiny.
Ak by tretí tím z C-skupiny postúpil ako jeden z ôsmich najlepších z tretích miest, stretne sa s víťazom A, E alebo I-skupiny.
Škótsko - Brazília
Predpokladané zostavy:
Škótsko: Gunn - Hickey, Hendry, McKenna, Robertson - Gannon-Doak, Ferguson, Christie, McGinn - McTominay - Adams
Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro - Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paqueta - Rayan, Cunha, Vinicius
Maroko - Haiti
Predpokladané zostavy:
Maroko: Bounou - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi - Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari
Haiti: Placide - Carlens, Duverne, Ade, Delcroix, Experience - Casimir, Danley, Bellegarde, Providence - Isidor