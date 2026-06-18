Neymar prvýkrát trénoval po zranení s tímom. Kedy pomôže Brazílii v zápase?

Útočník Neymar si na futbalových majstrovstvách sveta po prvýkrát po zranení zatrénoval s brazílskou reprezentáciou, ale do druhého zápasu nezasiahne.
Brazílsky zväz vo štvrtok uviedol, že kanonier neodcestuje s tímom do Philadelphie, kde sa mužstvo v noci na sobotu stretnú s Haiti.
Už skôr médiá avizovali, že Neymar nastúpi najskôr až vo vyraďovacej fáze.
Neymar sa v stredu vrátil k tréningu prvýkrát od polovice mája, keď utrpel zranenie lýtka.
Na šampionáte hráč Santosu, ktorý za Brazíliu nastrieľal rekordných 79 gólov, doteraz trénoval individuálne.
A na tom sa v najbližších dňoch nič nezmení, zatiaľ čo sa výprava presunie do Philadelphie.
Program Brazílie na MS vo futbale 2026
„Zostane v New Jersey, aby mal optimálnu záverečnú fázu rekonvalescencie a využil špičkové zázemie v hoteli aj tréningovom centre v Columbia Parku,“ uviedli zástupcovia zväzu.
Za národný tím naposledy nastúpil v októbri 2023, keď si vážne poranil koleno. Okrem Santosu nastupoval Neymar aj za Barcelonu, Paríž Saint-Germain a al-Hilál.
Brazília na úvod majstrovstiev sveta v Severnej Amerike remizovala 1:1 s Marokom. V skupine C päťnásobní svetoví šampióni nastúpia po Haiti ešte proti Škótsku.