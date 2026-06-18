    Neymar prvýkrát trénoval po zranení s tímom. Kedy pomôže Brazílii v zápase?

    Brazílčan Neymar (10).
    Brazílčan Neymar (10). (Autor: TASR/AP)
    ČTK|18. jún 2026 o 18:09
    ShareTweet0

    Vrátil sa k tréningu prvýkrát od polovice mája, keď utrpel zranenie lýtka.

    Útočník Neymar si na futbalových majstrovstvách sveta po prvýkrát po zranení zatrénoval s brazílskou reprezentáciou, ale do druhého zápasu nezasiahne.

    Brazílsky zväz vo štvrtok uviedol, že kanonier neodcestuje s tímom do Philadelphie, kde sa mužstvo v noci na sobotu stretnú s Haiti.

    Už skôr médiá avizovali, že Neymar nastúpi najskôr až vo vyraďovacej fáze.

    Neymar sa v stredu vrátil k tréningu prvýkrát od polovice mája, keď utrpel zranenie lýtka.

    Na šampionáte hráč Santosu, ktorý za Brazíliu nastrieľal rekordných 79 gólov, doteraz trénoval individuálne.

    A na tom sa v najbližších dňoch nič nezmení, zatiaľ čo sa výprava presunie do Philadelphie.

    Program Brazílie na MS vo futbale 2026

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    „Zostane v New Jersey, aby mal optimálnu záverečnú fázu rekonvalescencie a využil špičkové zázemie v hoteli aj tréningovom centre v Columbia Parku,“ uviedli zástupcovia zväzu.

    Za národný tím naposledy nastúpil v októbri 2023, keď si vážne poranil koleno. Okrem Santosu nastupoval Neymar aj za Barcelonu, Paríž Saint-Germain a al-Hilál.

    Brazília na úvod majstrovstiev sveta v Severnej Amerike remizovala 1:1 s Marokom. V skupine C päťnásobní svetoví šampióni nastúpia po Haiti ešte proti Škótsku.

    Tabuľka skupiny C na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    2
    BrazíliaBrazíliaBRA
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    MarokoMarokoMAR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    HaitiHaitiHTI
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brazílčan Neymar (10).
    Brazílčan Neymar (10).
    Neymar prvýkrát trénoval po zranení s tímom. Kedy pomôže Brazílii v zápase?
    dnes 18:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Neymar prvýkrát trénoval po zranení s tímom. Kedy pomôže Brazílii v zápase?