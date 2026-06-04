    Brazília ladí formu pred MS. Ako to vyzerá s Neymarom pred posledným prípravným zápasom?

    Na snímke brazílsky futbalista Neymar zdraví novinárov na letisku v americkom Newarku v utorok 2. júna 2026.
    Na snímke brazílsky futbalista Neymar zdraví novinárov na letisku v americkom Newarku v utorok 2. júna 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. jún 2026 o 18:02
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    Brazília odštartuje súboje na MS 14. júna proti Maroku.

    Neymar vynechá posledný prípravný zápase brazílskej futbalovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta proti Egyptu.

    Tridsaťštyriročný útočník Santosu mal počas sezóny problémy so zraneniami a vedenie reprezentácie vo štvrtok potvrdilo, že nepocestuje na sobotňajší duel do Clevelandu, ale zostane v tímovej báze v New Jersey, kde si dolieči problémy s lýtkom.

    Brazília odštartuje súboje na MS 14. júna proti Maroku a v skupine C sa stretne ešte s Haiti a Škótskom. Informovala agentúra dpa.


    MS vo futbale 2026 - program Brazílie

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke brazílsky futbalista Neymar zdraví novinárov na letisku v americkom Newarku v utorok 2. júna 2026.
    Na snímke brazílsky futbalista Neymar zdraví novinárov na letisku v americkom Newarku v utorok 2. júna 2026.
    Brazília ladí formu pred MS. Ako to vyzerá s Neymarom pred posledným prípravným zápasom?
    dnes 18:02
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