Brazília ladí formu pred MS. Ako to vyzerá s Neymarom pred posledným prípravným zápasom?

Neymar vynechá posledný prípravný zápase brazílskej futbalovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta proti Egyptu.
Tridsaťštyriročný útočník Santosu mal počas sezóny problémy so zraneniami a vedenie reprezentácie vo štvrtok potvrdilo, že nepocestuje na sobotňajší duel do Clevelandu, ale zostane v tímovej báze v New Jersey, kde si dolieči problémy s lýtkom.
Brazília odštartuje súboje na MS 14. júna proti Maroku a v skupine C sa stretne ešte s Haiti a Škótskom. Informovala agentúra dpa.
MS vo futbale 2026 - program Brazílie
Tabuľka skupiny C
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body