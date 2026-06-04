    Neuer sa po zranení dostáva do formy. Za Nemecko by mohol chytať už v príprave

    Manuel Neuer na tréningu Nemecka
    Manuel Neuer na tréningu Nemecka (Autor: TA SR/AP)
    TASR|4. jún 2026 o 11:22
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    Trápilo ho zranenie lýtkového svalu.

    Futbalový brankár Manuel Neuer by mohol nastúpiť na sobotňajší prípravný zápas Nemecka pred MS 2026 proti USA.

    Nemecká futbalová federácia (DFB) zverejnila video zo stredajšieho uzavretého tréningu v Chicagu, na ktorom Neuer cvičil špeciálne brankárske cviky a vo videu sa uvádza, že naďalej zvyšuje intenzitu.

    Štyridsaťročný brankár v uplynulom čase nehral pre zranenie lýtkového svalu a nie je nejasné, či bude chytať za Nemecko v sobotu, alebo v ich otváracom zápase na MS 14. júna proti Curacau.

    Útočník Kai Havertz pre agentúru DPA potvrdil, že Neuer trénoval, ale dodal: „Neviem, či trénoval všetky cviky, ale určite bol na ihrisku.“

    Havertz sa v utorok pripojil k nemeckému tímu v Chicagu po tom, čo v sobotu odohral finále Ligy majstrov, v ktorom jeho klub Arsenal Londýn prehral v rozstrele s Parížom St. Germain. Očakáva sa, že Havertz bude hrať v sobotu na Soldier Field v základnej zostave.

    Program Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Tabuľka skupiny E na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Manuel Neuer na tréningu Nemecka
    Manuel Neuer na tréningu Nemecka
    Neuer sa po zranení dostáva do formy. Za Nemecko by mohol chytať už v príprave
    dnes 11:22
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    Domov»MS vo futbale 2026»Neuer sa po zranení dostáva do formy. Za Nemecko by mohol chytať už v príprave