Z ulíc až k prezidentke. Neoficiálny maskot sa stal senzáciou futbalových MS

Neoficiálny maskot mexickej časti futbalových MS, káčer Merlin, zažil v pondelok ďalší veľký deň, keď sa stretol s prezidentkou krajiny Claudiou Sheinbaumovou.
Merlin sa prikolísal na tlačový brífing Sheinbaumovej v sprievode svojej majiteľky Karly Ivette Gomezovej a jej dvoch synov.
Na sebe mal zelený dres mexického tímu a šál turnaja. Spoločne zapózovali fotografom ako uznanie toho, že Merlin sa počas turnaja stal hviezdou v Mexiku i za jeho hranicami.
Gomezová je pouličná predavačka v historickom centre hlavného mesta. Povedala, že Merlin je „šéfom nášho malého podniku“ a „dohliada na to, aby sme pracovali a robili veci správne“.
Dodala, že Merlin dostáva špeciálne krmivo pre kačky, ale v nedeľu aj mäsové tacos. Preslávil sa na začiatku turnaja, keď sa v tímovom drese a zladených ponožkách kolísal ulicami hlavného mesta.
Jeho majitelia ho teraz plánujú zaregistrovať ako chránenú ochrannú známku. Informácie priniesla agentúra DPA.