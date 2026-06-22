    Z ulíc až k prezidentke. Neoficiálny maskot sa stal senzáciou futbalových MS

    Ľudia si fotografujú kačku menom Merlin, oblečenú v drese mexickej futbalovej reprezentácie.
    Ľudia si fotografujú kačku menom Merlin, oblečenú v drese mexickej futbalovej reprezentácie. (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. jún 2026 o 21:00
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    Prikolísal na tlačový brífing v sprievode svojej majiteľky.

    Neoficiálny maskot mexickej časti futbalových MS, káčer Merlin, zažil v pondelok ďalší veľký deň, keď sa stretol s prezidentkou krajiny Claudiou Sheinbaumovou.

    Merlin sa prikolísal na tlačový brífing Sheinbaumovej v sprievode svojej majiteľky Karly Ivette Gomezovej a jej dvoch synov.

    Na sebe mal zelený dres mexického tímu a šál turnaja. Spoločne zapózovali fotografom ako uznanie toho, že Merlin sa počas turnaja stal hviezdou v Mexiku i za jeho hranicami.

    Gomezová je pouličná predavačka v historickom centre hlavného mesta. Povedala, že Merlin je „šéfom nášho malého podniku“ a „dohliada na to, aby sme pracovali a robili veci správne“.

    Dodala, že Merlin dostáva špeciálne krmivo pre kačky, ale v nedeľu aj mäsové tacos. Preslávil sa na začiatku turnaja, keď sa v tímovom drese a zladených ponožkách kolísal ulicami hlavného mesta.

    Jeho majitelia ho teraz plánujú zaregistrovať ako chránenú ochrannú známku. Informácie priniesla agentúra DPA.

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