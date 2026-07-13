    Koniec na MS a odvolanie Nagelsmanna zasiahli Nemecko. Nemôžeme panikáriť, hovorí zväz

    Futbalisti Nemecka na MS 2026.
    Futbalisti Nemecka na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. júl 2026 o 11:28
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    Nemci nečakane nestačili už v šestnásťfinále na Paraguaj.

    Nemecký futbalový zväz (DFB) očakáva výpadok príjmov na úrovni 10 miliónov eur. Hlavnou príčinou je priskoré vypadnutie na MS 2026 a následné odstupné pre trénera Juliana Nagelsmanna po jeho odvolaní.

    Nemci nečakane nestačili už v šestnásťfinále na Paraguaj, keď vypadli po jedenástkovom rozstrele.

    „Deficit odhadujeme na 9,4 milióna eur. Presné číslo bude známe v závere roka,“ uviedol pokladník DFB Stephan Grunwald podľa DPA.

    Napriek nečakaným výdavkom v podobe odstupného Nagelsmannovi, ktorý mal nemeckú reprezentáciu pôvodne viesť až do ME 2028, očakáva DFB, že z dlhodobého hľadiska dosiahne vyrovnaný rozpočet.

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    „Našou povinnosťou je teraz nepanikáriť iba pre to, že nastal zlý scenár. Budúci rok uvidíme, čo prinesie zmena na trénerskom poste.

    Dovtedy máme isté možnosti, ako finančne upraviť a obmedziť niektoré naše projekty,“ objasnil Grunwald.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Nemecka na MS 2026.
    Futbalisti Nemecka na MS 2026.
    Koniec na MS a odvolanie Nagelsmanna zasiahli Nemecko. Nemôžeme panikáriť, hovorí zväz
    dnes 11:28
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