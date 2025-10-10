ONLINE: Nemecko - Luxembursko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

SINSHEIM. Nemecko a Luxembursko dnes hrajú tretí zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine A.
Stretnutie hostí PreZero Arena v Sinsheime, úvodný výkop je naplánovaný na 20.45 h.
ONLINE PRENOS: Nemecko - Luxembursko dnes LIVE (kvalifikácia MS vo futbale 2026, skupina A, piatok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Skupina A 2024/2025
10.10.2025 o 20:45
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Luxembursko
Vítam Vás pri sledovaní kvalifikačného zápasu zo súboja medzi Nemeckom a Luxemburskom.
Nemecko
Nemeckí futbaloví reprezentanti začali svoju púť kvalifikáciu na pôde Slovenska. Po veľmi zlom výkone napokon prehrali 0:2 a na mužstvo Juliana Nagelsmanna sa vzniesla obrovská vlna kritiky. Následne však dokázali doma zdolať Severné Írsko 3:1. Výkonom však ani v tomto zápase príliš nepresvedčili. Nemci majú nôž na krku a dnes potrebujú víťazstvo.
Luxembursko
Hostia z Luxemburska odohrali v kvalifikácii zatiaľ rovnako ako ich dnešný súper dva zápasy. Obidva zápasy odohrali na domácej pôde a obidva prehrali. Prvý zápas proti Severnému Írsku 1:3 a následne proti Slovensku tesne 0:1. Jediný gól celého zápasu strelil v nadstavenom čase Tomáš Rigo.
Nemecko
Luxembursko
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.