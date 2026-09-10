Pád na Tour ho nezastavil. Nemec nechýba v nominácii na MS, bude lídrom tímu

Cyklista Florian Lipowitz je dva mesiace po svojom páde na Tour de France súčasťou nemeckej nominácie na majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike.
Dvadsaťpäťročný Nemec povedie šesťčlennú nemeckú zostavu pre cestné preteky v Montreale 27. septembra.
Spolu s ním nastúpia Maximilian Schachmann, Marco Brenner, Georg Zimmermann, Felix Engelhardt a Nico Denz. Vo štvrtok to podľa agentúry DPA oznámil Nemecký cyklistický zväz.
Na individuálnu časovku, ktorá sa uskutoční o týždeň skôr, reprezentačný tréner Jens Zemke nominoval Jashu Sütterlina a Maximiliana Walschieda. V tímovej zmiešanej časovke nastúpi navyše Nikias Arndt.
Lipowitz sa len v stredu vrátil do súťažného diania na jednodňových pretekoch v Toskánsku.
Nemec počas individuálnej časovky na Tour de France spadol a zlomil si kľúčnu kosť. Cestné preteky na MS síce nebudú také náročné ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, no približne 270 kilometrov s prevýšením 3700 metrov ponúkne výborné podmienky pre silných vrchárov.
Po odstúpení obhajcu titulu Tadeja Pogačara je za favorita svetového šampionátu považovaný Lipowitzov belgický tímový kolega a bývalý majster sveta Remco Evenepoel.