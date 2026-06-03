    Nemci odmietajú sledovať nočné zápasy na MS. Ich tímu sa to však netýka

    Futbalisti Nemecka.
    Futbalisti Nemecka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. jún 2026 o 11:28
    ShareTweet0

    Nižšiu ochotu privstať si, resp. zostať dlhšie hore do neskorej noci prejavilo v prieskume 41% respondentov.

    Mnohí nemeckí fanúšikovia nebudú sledovať zápasy majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa budú pre európskeho diváka začínať aj v nočných časoch.

    Nižšiu ochotu privstať si, resp. zostať dlhšie hore do neskorej noci prejavilo v prieskume 41% respondentov. Zároveň však 37% opýtaných má záujem sledovať zápasy aj v nočných časoch.

    Prieskum YouGov, ktorý si objednala doručovacia služba ukázal, že až štvrtina divákov s veľkou pravdepodobnosťou nebude sledovať zápasy na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Ďalších šestnásť percent si zapne duely s malou pravdepodobnosťou.

    Výhodou pre nemeckého diváka sú začiatky stretnutí ich národného tímu. Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna čakajú skupinové zápasy v prijateľných časoch 19.00 a 22.00 SEČ proti Curacao, Pobrežiu Slonoviny a Ekvádoru.

    Nabitý program šampionátu však ponúka aj množstvo duelov s úvodným výkopom o polnoci, o 03.00 SEČ či 06.00 SEČ.

    Program Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Tabuľka skupiny E na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Cristiano Ronaldo s trofejou po víťazstve Portugalska v Lige národov.
    Cristiano Ronaldo s trofejou po víťazstve Portugalska v Lige národov.
    Ronaldo má skvelú formu, môže byť ťahúň Portugalska na MS, ale zvládne to?
    Martin Kozinka|dnes 12:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Nemci odmietajú sledovať nočné zápasy na MS. Ich tímu sa to však netýka