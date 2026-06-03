Nemci odmietajú sledovať nočné zápasy na MS. Ich tímu sa to však netýka

Mnohí nemeckí fanúšikovia nebudú sledovať zápasy majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa budú pre európskeho diváka začínať aj v nočných časoch.
Nižšiu ochotu privstať si, resp. zostať dlhšie hore do neskorej noci prejavilo v prieskume 41% respondentov. Zároveň však 37% opýtaných má záujem sledovať zápasy aj v nočných časoch.
Prieskum YouGov, ktorý si objednala doručovacia služba ukázal, že až štvrtina divákov s veľkou pravdepodobnosťou nebude sledovať zápasy na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Ďalších šestnásť percent si zapne duely s malou pravdepodobnosťou.
Výhodou pre nemeckého diváka sú začiatky stretnutí ich národného tímu. Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna čakajú skupinové zápasy v prijateľných časoch 19.00 a 22.00 SEČ proti Curacao, Pobrežiu Slonoviny a Ekvádoru.
Nabitý program šampionátu však ponúka aj množstvo duelov s úvodným výkopom o polnoci, o 03.00 SEČ či 06.00 SEČ.