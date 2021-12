Stačilo? Prezident UFC bol z návratu Diaza unesený, radí mu však nezápasiť

„Bol som jeho výkonom veľmi prekvapený. Rozprával som sa s Robbiem Lawlerom a rovnako aj on vravel, že nemal nič než rešpekt preto, ako bojoval. Napriek tomu všetkému by som bol ale najradšej, keby už Nick nezápasil,“ povedal dlhoročný hlavný zástupca UFC.

Diaz pôsobil dojmom, akoby to viac ako pre seba, robil pre ostatných. Najviac tomu asi napovedajú jeho slová o tom, že vlastne sám nevie, prečo sa rozhodol vrátiť späť do oktagonu.

Dana White vidí za návratom Nicka Diaza okolité vplyvy, nie však zápasníkovu túžbu zabojovať o najvyššie priečky.

„Nejde o to, čo som si myslel alebo chcel, je dospelý a môže si robiť čo si len zachce. Skrátka si nemyslím, že to Nick robil kvôli tomu, že to sám chcel. Podľa mňa to urobil, lebo musel.

Ľudia sa ma často pýtajú, čo je kľúčom k úspechu. Je to o tom byť štastný a robiť čo milujete,“ uviedol White.

Hoci chápe, že rodák z Kalifornie mohol byť výsledkom sklamaný, Dana White má pre neho iba slová plné rešpektu.

“Po tak dlhej pauze mimo oktagonu, ako mal Nick, nemôžem na neho povedať nič zlé,” zakončil.