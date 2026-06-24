    Nemecké problémy v obrane pokračujú. Zo zostavy zrejme vypadne ďalšia opora

    Nathaniel Brown
    Nathaniel Brown (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. jún 2026 o 19:37
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    Nemci zakončia skupinovú fázu proti Ekvádoru.

    Nemecký futbalový obranca Nathaniel Brown vynechal posledný tímový tréning pred zápasom proti Ekvádoru na MS 2026.

    Pripravoval sa iba individuálne, keďže má zdravotný problém so slabinami a pravdepodobne bude chýbať v záverečnom stretnutí svojho tímu v základnej E-skupine.

    Brown vstúpil do turnaja gólom proti Curacau (7:1), v zápase odohral 73 minút. V druhom stretnutí proti Pobrežiu Slonoviny (2:1) mal plnú minutáž. V zostave proti Ekvádoru by ho mal nahradiť David Raum z RB Lipsko.

    Nemci majú istú účasť vo vyraďovacej časti. Proti Ekvádoru nastúpia vo štvrtok 25. júna od 22.00 SELČ v East Rutherforde.

    Program a výsledky skupiny E na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 0
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    0 - 0
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    2
    0
    1
    1
    0:1
    1
    R
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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