Nemecké problémy v obrane pokračujú. Zo zostavy zrejme vypadne ďalšia opora

Nemecký futbalový obranca Nathaniel Brown vynechal posledný tímový tréning pred zápasom proti Ekvádoru na MS 2026.
Pripravoval sa iba individuálne, keďže má zdravotný problém so slabinami a pravdepodobne bude chýbať v záverečnom stretnutí svojho tímu v základnej E-skupine.
Brown vstúpil do turnaja gólom proti Curacau (7:1), v zápase odohral 73 minút. V druhom stretnutí proti Pobrežiu Slonoviny (2:1) mal plnú minutáž. V zostave proti Ekvádoru by ho mal nahradiť David Raum z RB Lipsko.
Nemci majú istú účasť vo vyraďovacej časti. Proti Ekvádoru nastúpia vo štvrtok 25. júna od 22.00 SELČ v East Rutherforde.
Program a výsledky skupiny E na MS vo futbale 2026
14.06. 19:00
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 15
| Skupina E | Matchday 15
| Skupina E | Matchday 4
15.06. 01:00
Nemecko
7 - 1
Curaçao
Houston | Houston
| Skupina E | Matchday 4
20.06. 22:00
Pobrežie Slonoviny
1 - 0
Ekvádor
Philadelphia | Philadelphia
| Skupina E | Matchday 10
21.06. 02:00
Nemecko
2 - 1
Pobrežie Slonoviny
Toronto | Toronto
| Skupina E | Matchday 10
25.06. 22:00
Ekvádor
0 - 0
Curaçao
Kansas City | Kansas City
| Skupina E | Matchday 15
25.06. 22:00
Curaçao
vs.
Pobrežie Slonoviny
Philadelphia | Philadelphia
| Skupina E | Matchday 15
Ekvádor
vs.
Nemecko
New York | New York
MS vo futbale 2026 - skupina E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body