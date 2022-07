Vedenie UFC ho tlačí do duelu s McGregorom. Diaz: Nechcú mi dovoliť odísť

LAS VEGAS. Sága okolo ikonického bojovníka zmiešaných bojových umení pokračuje. Nate Diaz je, zdá sa, ochotný urobiť čokoľvek, len aby sa čím skôr vyziazal zo súčasnej zmluvy s UFC.

Američan už dlhé mesiace neskrýva túžbu, že by po odzápasení posledného súboja, ktorý mu ostáva v rámci terajšej zmluvy s UFC, vyskúšal voľný trh.

Tam by sa mohol dohodnúť buď to s inou MMA organizáciou, alebo by mohol vyskúšať si svet boxu.

V rozhovore pre The MMA Hour ale Diaz hovorí, že vždy, akonáhle by sa chcel rozprávať o poslednom zápase, zo strany vedenia UFC sa dočká len ponuky na predĺženie spolupráce.