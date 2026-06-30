Nagelsmann vysiela po nečakanom vyradení jasný odkaz: Ja z boja neutekám

Tréner Julian Nagelsmann chce pri nemeckej futbalovej reprezentácii pokračovať aj po neúspechu na majstrovstvách sveta.
Tridsaťosemročný kouč to povedal novinárom po nečakanom vyradení s Paraguajom v prvom kole play off.
„Už to nemám vo svojich rukách, ale ak bude záujem, chcem pokračovať. Ja z boja neutekám,“ uviedol Nagelsmann, ktorého výber podľahol Paraguaju na penalty 3:4. Po 90 minútach aj predĺžení sa zápas v Bostone skončil 1:1.
Kapitán majstrov sveta z roku 1990 Lothar Matthäus je naopak presvedčený, že Nagelsmann by mal skončiť.
Podľa rekordéra nemeckej reprezentácie v počte zápasov tím sprevádzalo príliš veľa problémov mimo ihriska.
„Sám som to zažil na majstrovstvách v roku 1994,“ pripomenul 65-ročný Matthäus šampionát v Spojených štátoch, kde s Nemeckom skončil vo štvrťfinále po prehre s Bulharskom.
Nikto nemyslel na futbal
„Neviem, prečo teraz museli byť rodiny hráčov na turnaji od prvého zápasu. Hráči potom kvôli tomu riešia len ich cestovanie a hotely,“ uviedol Matthäus.
„A v konečnom dôsledku boli potom všetci naštvaní na všetkých,“ dodal.
„Pretože niektorí hráči mohli mať rodinu priamo v tímovom lietadle, rodiny ďalších hráčov však museli cestovať bežnými letmi.
Len to vyvolalo nezhody a nikto nemyslel na futbal. Rodiny mali pricestovať až vtedy, keď by tím niečo dokázal, napríklad do štvrťfinále,“ povedal.
Toto nikto nečakal
Servítku si nebral ani ďalší bývalý reprezentant Jürgen Klinsmann. „Spôsob, akým sme vypadli, je hanba a katastrofa.
Toto nikto nečakal,“ uviedol tréner, ktorý Nemecko v roku 2006 doviedol na domácom šampionáte k bronzovým medailám.
„Všetko sa teraz musí dôkladne prešetriť. A prídu dôsledky, nech už budú akékoľvek,“ dodal Klinsmann. „Zodpovednosť nesú všetci – od realizačného tímu cez zväz až po nominovaných hráčov. Každý z nich k tejto katastrofe prispel,“ vyhlásil.