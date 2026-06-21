Nemecko rieši zranenie dôležitého obrancu. Nagelsmann: Nevyzerá to dobre

Nad štartom nemeckého futbalového obrancu Nica Schlotterbecka vo štvrtkovom zápase E-skupiny MS 2026 proti Ekvádoru visí otáznik.
V súboji s Pobrežím Slonoviny (2:1) sa zranil a po polčase ho musel vystriedať Antonio Rudiger.
Štvornásobní majstri sveta otočili nepriaznivý vývoj a v predstihu si zabezpečili účasť v šestnásťfinále. „Nico má niečo s väzom, nevyzerá to dobre.
Absolvuje vyšetrenia, ktoré určia rozsah zranenia," uviedol pre agentúru DPA tréner Nemcov Julian Nagelsmann.
Program skupiny E na MS vo futbale 2026
14.06. 19:00
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 4
15.06. 01:00
Nemecko
7 - 1
Curaçao
Houston | Houston
| Skupina E | Matchday 4
20.06. 22:00
Pobrežie Slonoviny
1 - 0
Ekvádor
Philadelphia | Philadelphia
| Skupina E | Matchday 10
21.06. 02:00
Nemecko
2 - 1
Pobrežie Slonoviny
Toronto | Toronto
| Skupina E | Matchday 10
Ekvádor
0 - 0
Curaçao
Kansas City | Kansas City
MS vo futbale 2026 - skupina E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body