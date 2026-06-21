    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina E
    2 - 1
    0:1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny

    Nemecko rieši zranenie dôležitého obrancu. Nagelsmann: Nevyzerá to dobre

    Nico Schlotterbeck.
    Nico Schlotterbeck. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. jún 2026 o 08:32
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    Štvornásobní majstri sveta otočili nepriaznivý vývoj s Pobrežím Slonoviny.

    Nad štartom nemeckého futbalového obrancu Nica Schlotterbecka vo štvrtkovom zápase E-skupiny MS 2026 proti Ekvádoru visí otáznik.

    V súboji s Pobrežím Slonoviny (2:1) sa zranil a po polčase ho musel vystriedať Antonio Rudiger.

    Štvornásobní majstri sveta otočili nepriaznivý vývoj a v predstihu si zabezpečili účasť v šestnásťfinále. „Nico má niečo s väzom, nevyzerá to dobre.

    Absolvuje vyšetrenia, ktoré určia rozsah zranenia," uviedol pre agentúru DPA tréner Nemcov Julian Nagelsmann.

    Program skupiny E na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 0
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    0 - 0
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    2
    0
    1
    1
    0:1
    1
    R
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Leon Draisaitl (vpravo) a Deniz Undav.
    Leon Draisaitl (vpravo) a Deniz Undav.
    Nemecký striedajúci hrdina si prevzal cenu od Draisaitla. Mám neuveriteľnú radosť, uviedol
    dnes 10:31
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Leon Draisaitl (vpravo) a Deniz Undav.
    Leon Draisaitl (vpravo) a Deniz Undav.
    Nemecký striedajúci hrdina si prevzal cenu od Draisaitla. Mám neuveriteľnú radosť, uviedol
    dnes 10:31
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    Domov»MS vo futbale 2026»Nemecko rieši zranenie dôležitého obrancu. Nagelsmann: Nevyzerá to dobre