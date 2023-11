Prezident MOV chce mať olympiádu v e-športoch. Tradičné videohry to však nebudú

Pred pár týždňami sa v čínskom Čcheng-tu odohrali kontinentálne hry. Je to podujatie, ktoré je niečo ako kontinentálna olympiáda. Tísicky reprezentantov súťažia v klasických športoch.

Napríklad Arena of Valor, Dota 2, League of Legends či Street Fighter V. Zo siedmich súťaží vyhral domáci tím štyri. Dve zlaté medaily vybojovala Kórea, jednu Thajsko. Reprezentanti v e-športe získali rovnaké medaily ako ich kolegovia v klasických športoch.

Začlenenie týchto disciplín do programov tradičných olympijských hier sa zdá byť len otázkou času. Pretože prinesie presne to o čo sa Medzinárodný olympijský výbor snaží – oslovenie mladšieho publika. Začlenenie e-športov by prinieslo hrám veľkú sledovanosť a zrejme aj nové príjmy od sponzorov.

Bach chce olympiádu v e-športoch

Kým Ázijské hry krok týmto smerom už urobili, MOV zatiaľ skôr tápa.

„Jedným zo želaní MOV je osloviť publikum videohier. A mladá generácia ich má v obľube,“ vraví prezident Francúzskeho olympijského výboru David Lappartient. Francúz je predsedom komisie pre e-šport a videohry v MOV.