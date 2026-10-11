Totálna dominancia jediného tímu v Indonézii. Získal všetky pódiové priečky

Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. okt 2026 o 10:34
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Z triumfu sa tešil taliansky pretekár.

MotoGP 2026

Výsledky - Veľká cena Indonézie (27 kôl):

Poradie

Krajina

Meno

Tím

Čas

1.

ITA

Marco Bezzecchi

Aprilia

40:46,582 min

2.

ESP

Raul Fernandez

Aprilia

+ 4,260  s

3.

ESP

Jorge Martin

Aprilia

+ 6,890 s

Taliansky motocyklový jazdec Marco Bezzecchi zvíťazil na Veľkej cene Indonézie v seriáli majstrovstiev sveta v triede MotoGP.

Na druhom mieste finišoval Španiel Raul Fernandez a tretí bol jeho krajan Jorge Martin, ktorý sa týmto umiestnením vrátil na čelo priebežného poradia.

Pre 27-ročného jazdca Aprilie to bolo piate tohtosezónne víťazstvo a nechal tak zabudnúť na sobotňajší predčasný koniec v šprintových pretekoch.

Prvým triumfom od mája zároveň oživil nádej na celkové prvenstvo, na vedúceho Martina stráca päť pretekov do konca sezóny 46 bodov.

Martin vystriedal na čele priebežného poradia svojho krajana Španiela Marca Marqueza, ktorý sa umiestnil na šiestej pozícii. Pred podujatím v Austrálii má na neho náskok dvoch bodov.

MotoGP

    Marco Bezzecchi.
    Marco Bezzecchi.
    Totálna dominancia jediného tímu v Indonézii. Získal všetky pódiové priečky
    dnes 10:34
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