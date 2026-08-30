Favorit Vaculík prehral finále v Žarnovici po vlastnej chybe: Vybral som si zlú stopu

Martin Vaculík.
Martin Vaculík. (Autor: REUTERS)
TASR|30. aug 2026 o 21:58
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Zvíťazil Francúz David Bellego.

Francúz David Bellego zvíťazil na 62. ročníku pretekov motocyklov na plochej dráhe Zlatá prilba SNP.

Na druhom mieste sa umiestnil v Žarnovici favorizovaný Slovák Martin Vaculík, tretie miesto obsadil Čech Jan Kvěch.

Vaculík zvíťazil v základnej časti s plným počtom bodov a suverénne prešiel aj semifinálovou jazdou.

Vo finále však spravil chybu, z ktorej vyťažil Bellego. „Vo finále som spravil jazdeckú chybu. Vyhral som štart a do nájazdu do zákruty som šiel prvý, no potom som si vybral zlú stopu. David Bellego je skúsený jazdec, ktorý to využil,“ uviedol Vaculík.

Motorizmus

Martin Vaculík.
Martin Vaculík.
Favorit Vaculík prehral finále v Žarnovici po vlastnej chybe: Vybral som si zlú stopu
dnes 21:58
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